Juan Martín del Potro deberá seguir esperando para ingresar al Salón de la Fama del Tenis. El argentino volvió a quedar al margen de la elección para la Clase 2027, en la que fue seleccionada la australiana Ashleigh Barty, exnúmero uno del mundo y ganadora de tres títulos individuales de Grand Slam.

El tandilense había sido candidato para la edición anterior, cuando Roger Federer se quedó con el reconocimiento, y esta vez tampoco consiguió los votos necesarios. Aunque se impuso en la elección de los fanáticos, que le otorgó un 3% adicional, no alcanzó el porcentaje exigido por el reglamento.

Para ingresar en la categoría de Jugador, los aspirantes deben reunir al menos el 75% de los votos de un grupo integrado por 140 periodistas especializados, historiadores y miembros de la institución, o alcanzar ese umbral mediante la combinación de esos sufragios con el respaldo del público.

Cómo llegó Ashleigh Barty al Salón de la Fama del Tenis

La elegida construyó una carrera extraordinaria antes de retirarse sorpresivamente en 2022, con apenas 25 años. Conquistó Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto de Australia 2022, además del US Open 2018 en dobles. Permaneció 121 semanas en la cima del ranking WTA y terminó tres temporadas consecutivas como líder.

La ceremonia se realizará entre el 26 y el 28 de agosto de 2027 en Newport, Rhode Island, antes del US Open. También será incorporado el japonés Shingo Kunieda, considerado el mejor jugador de tenis adaptado de la historia, dentro de la categoría de Tenis en Silla de Ruedas. Ambos recibieron la noticia mediante videollamadas encabezadas por Kim Clijsters y Patrick McEnroe, copresidentes de la entidad. Durante las comunicaciones participaron numerosas leyendas de este deporte, entre ellas Martina Navratilova, Jim Courier, Tracy Austin, Pat Rafter, Pam Shriver y Esther Vergeer.

Por su parte, Svetlana Kuznetsova, campeona del US Open 2004 y Roland Garros 2009, también figuraba entre las candidatas. La rusa, que llegó al segundo puesto del ranking mundial en 2007, tampoco consiguió el reconocimiento.

Del Potro todavía conserva posibilidades de ser elegido en una próxima edición. Según las normas del organismo, quienes no resulten seleccionados permanecen como candidatos durante los dos años siguientes, siempre que mantengan su elegibilidad. Hasta ahora, Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006) son los únicos representantes argentinos que ingresaron al prestigioso recinto.