El Gran Fondo Siete Lagos se prepara para vivir una edición histórica. La tradicional prueba de ciclismo de ruta, que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de uno de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia, dará un salto de calidad internacional al incorporarse oficialmente al calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La competencia, que celebrará su 15ª edición entre el 20 y el 22 de noviembre, será por primera vez una fecha clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que tendrá lugar en Francia. Una distinción que coloca a Neuquén en el mapa internacional del ciclismo y abre una oportunidad única para los participantes que buscarán ganarse un lugar en la cita mundialista.

Se espera la participación de alrededor de 2.500 ciclistas provenientes de distintos puntos de Argentina y del exterior, en un evento que combina competencia, turismo y naturaleza. La programación comenzará el viernes 20 en San Martín de los Andes con las acreditaciones, entrega de kits y apertura de la Expo Bici, que contará con marcas, exhibiciones y actividades vinculadas al mundo del ciclismo.

El sábado 21 será el turno de la Contrarreloj Individual y del Gran Fondo Kids, una propuesta destinada a chicos y chicas de entre 4 y 12 años, con circuitos adaptados. Además de fomentar el deporte, la actividad infantil tendrá un costado solidario, con una colecta de útiles escolares destinados a escuelas rurales.

La competencia espera más de 2500 corredores en los 110 kilómetros.

Finalmente, el domingo llegará la prueba central de 110 kilómetros, que definirá a los protagonistas de esta edición y a quienes consigan la clasificación para el Mundial de 2027. el trazado será por la Ruta Nacional 40, con largada en San Martín de los Andes y llegada en Villa La Angostura.

El recorrido atravesará los alrededores de siete espejos de agua que le dan identidad a esta emblemática ruta patagónica: Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi. Será un desafío deportivo de exigencia física, pero también una experiencia única para los amantes de las dos ruedas, con montañas, bosques nativos y lagos cordilleranos como escenario.

La incorporación al circuito UCI Gran Fondo World Series representa mucho más que una distinción deportiva. Significa el reconocimiento internacional a una competencia que logró consolidarse dentro del calendario nacional y que ahora tendrá la posibilidad de proyectar a sus participantes hacia el máximo escenario mundial de la especialidad. Ahora, los kilómetros del Gran Fondo Siete Lagos también tendrán destino mundial.