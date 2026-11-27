Con Confluencia, Unión Vecinal, Academia Ferrocarril, Maronese se pondrán en marcha este viernes las semifinales de la Copa Neuquén 2026 Femenina que organiza la Liga de Fútbol Neuquén (LiFuNe).

Entre semana se completó el cuadro, Confluencia superó 2 a 1 a Black River en la cancha de Sapere, y se metió entre los 4 mejores equipos de la competencia. En un cotejo atractivo, que se definió en el cierre, las Vinotinto lograron el boleto a semifinales con goles de Florencia Vázquez en la primera etapa, y Brisa Chamblas cuando el juego se iba a los penales. Jazmín González había igualado transitoriamente para Black.

Con esto, quedó conformado el cuadro de semifinales, donde Unión Vecinal en Colonia Valentina será local de Maronese este viernes a las 19, mientras que Academia Ferrocarril oficiará de local y recibirá a Confluencia en Los Canales de Plottiera partir de las 20.

La final será en campo neutral, a partido único, aún sin fecha y sede a confirmar. además del título, estará en juego la segunda plaza al Torneo Federal Regional Femenino 2027.