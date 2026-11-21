Deportivo Rincón y San Patricio del Chañar se adjudicaron sus cruces a partido único de cuartos de final de la Copa Neuquén 2026 y con estos triunfos se metieron en las semifinales del torneo que juegan los equipos de primera división A y de Primera B de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

El miércoles el Santo superó por penales 4 a 2 a Alianza en Cutral Co, en cotejo que finalizó igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario y que tuvo por escenario al Coloso Álvaro Pedro Ducás del barrio Ruca Quimey de la ciudad de la comarca petrólera.

El el cotejo, Chavan marcó para la visita la apertura del marcador en la etapa inicial. En el complemento llegó la igualdad, por intermedio de Joaquín Riquemberg de penbal. En la definición, nuevamente el equipo de Fabián "Mono" Riquelme volvió a mostrar ciento por ciento de eficacia y se impuso la serie 4 a 2.

Deportivo Rincón derrotó a Pacífico y se metió en semifinales de la Copa Neuquén

Clasificó Deportivo Rincón

En el segundo cotejo de cuartos de final, Deportivo Rincón hizo valer su localía, y se impuso a Pacífico por 2 a 1, metiéndose en las semifinales de la competencia. Partido que se jugó en el Elías Moisés Gómez emplazado en el Camping de Petróleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa a la vera del río Colorado.

El León del Norte, que finalizó primero en la tabla general accedió a la próxima instancia, con goles de Bruno Di Bello y Cristian Correa, los tantos del local, Benicio Marinetti el gol del Decano que se despidió de la competencia.

Los otros partidos de cuartos de Final

Los clasificados se definen este domingo, desde las 16.30, San Lorenzo recibirá en el oeste de la capital neuquina a Maronese, mientras que Unión de Zapala se verá las caras con Unión Vecinal, a partir de las 17 en el centro geógrafico de la provincia.