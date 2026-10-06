El mundo conoce a Lionel Messi por sus goles, sus gambetas imposibles, los títulos conquistados y las imágenes eternas con la Copa del Mundo en sus manos. Sin embargo, quienes tuvieron el privilegio de compartir entrenamientos, concentraciones y vestuarios con el capitán de la Selección Argentina aseguran que existe una versión todavía más valiosa: la del hombre que, puertas adentro, nunca dejó de ser Leo.

Durante años, compañeros, integrantes de cuerpos técnicos y trabajadores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron testigos de una faceta que pocas veces trasciende las cámaras. Un líder silencioso que construyó respeto desde los hechos y no desde los discursos.

Porque si dentro de la cancha sorprendía todos los días, afuera también lo hacía

En el predio de Ezeiza, donde muchos empleados acompañaron su crecimiento desde las selecciones juveniles hasta convertirse en capitán de la Mayor, el cariño hacia Messi se construyó con años de convivencia y gestos permanentes.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando tomó conocimiento de que trabajadores de la AFA atravesaban demoras en el cobro de ciertos haberes. Sin hacer ruido ni buscar reconocimiento, decidió intervenir para colaborar y regularizar la situación. Para quienes estuvieron cerca, no fue un acto económico sino una muestra de agradecimiento hacia personas que dedicaron años de trabajo al seleccionado.

En otra oportunidad, cerca de las Fiestas, sorprendió a todos con una iniciativa que todavía se recuerda en los pasillos del predio. Hizo llegar camiones cargados de electrodomésticos y regalos que luego fueron sorteados entre los empleados. Un gesto que reforzó una imagen que se repite una y otra vez entre quienes lo conocen: la de un líder que nunca se olvidó de quienes lo acompañaron en el camino.

Y dentro de la cancha también aparecen señales que explican por qué es líder natural

Cada vez que convierte un gol, Messi suele buscar inmediatamente al compañero que participó en la jugada. No importa cómo haya sido la asistencia: perfecta o imperfecta. Tampoco si la definición terminó siendo mucho más espectacular que el pase previo. El reconocimiento siempre está.

Una costumbre que muestra cómo entiende el fútbol y la vida: el éxito nunca es individual

Por eso, cuando se habla de Messi, sus compañeros rara vez se quedan únicamente con la faceta futbolística. Hablan del capitán que escucha, del referente que acompaña, del compañero que integra y del hombre que jamás permitió que la fama lo alejara de la gente.

Quizás allí esté el secreto de una admiración que trasciende los títulos y los récords.

Porque mientras el mundo celebra al genio que conquistó todos los escenarios posibles, quienes compartieron el día a día con él destacan algo todavía más difícil de conseguir: Lionel Messi nunca dejó de tener los pies sobre la tierra. Y esa condición, para muchos, termina siendo tan extraordinaria como cualquiera de sus goles.