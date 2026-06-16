La Selección Argentina debutará la noche de este martes en el Mundial 2026 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos.

El estadio, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, posee un récord Guinness por haber alcanzado 142,2 decibeles durante un partido disputado en 2014 ante los New England Patriots, una marca que lo convirtió en el estadio al aire libre más ruidoso del mundo.

Para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, el estreno mundialista no será solamente un desafío futbolístico. También significará jugar en un escenario reconocido por generar una atmósfera única gracias a una combinación de arquitectura, historia deportiva y una de las aficiones más intensas de Estados Unidos.

El récord que hizo famoso al Arrowhead Stadium

El nombre del estadio trascendió las fronteras del fútbol americano en septiembre de 2014, cuando registró 142,2 decibeles durante un encuentro de la NFL.

Para dimensionar la cifra, un avión despegando suele generar entre 130 y 140 decibeles a corta distancia. El registro conseguido en Kansas City convirtió al estadio en una referencia mundial cuando se habla de presión ambiental y ruido deportivo.

Actualmente, el recinto tiene una capacidad cercana a los 76.000 espectadores, aunque en eventos deportivos ha superado ampliamente esa cifra gracias a configuraciones especiales.

La arquitectura que transforma el ruido en una ventaja

Uno de los aspectos más llamativos del estadio es su diseño. Cuando fue inaugurado en 1972, sus arquitectos tomaron una decisión poco habitual: construir el campo de juego tres niveles por debajo de la superficie del terreno.

A eso se suman tribunas empinadas y compactas que rodean completamente el campo, creando un efecto similar al de un amplificador natural. El resultado es que el sonido rebota y se concentra dentro del recinto, generando una sensación mucho más intensa para jugadores y espectadores.

En el Arrowhead hubo también conciertos, como el de Beyonce.

Esa característica explica por qué muchos especialistas consideran al Arrowhead uno de los escenarios más intimidantes del deporte estadounidense.

Un templo histórico de la NFL

Más allá de su récord acústico, el estadio forma parte de la historia grande del fútbol americano.

Es la casa de los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más exitosas de la NFL y protagonista de múltiples participaciones en el Super Bowl. Además, fue sede de cinco finales consecutivas de la Conferencia Americana (AFC), consolidándose como uno de los escenarios más importantes de la liga.

La cultura deportiva local convirtió al estadio en un símbolo de identidad para la ciudad.

Kansas City, una ciudad que respira fútbol

Aunque Estados Unidos es reconocido principalmente por deportes como la NFL, la NBA o el béisbol, Kansas City logró construir una fuerte tradición vinculada al fútbol.

El Sporting Kansas City ganó múltiples títulos en la MLS y el KC Current se convirtió en una de las potencias emergentes del fútbol femenino estadounidense.

Por ese motivo, la ciudad suele ser considerada una de las capitales futboleras del país y fue elegida como una de las sedes del Mundial 2026.

Una ciudad entre dos estados

Kansas City posee una particularidad geográfica poco común.

Su área metropolitana se extiende entre los estados de Misuri y Kansas, algo que le otorga una identidad única dentro de Estados Unidos.

Esta característica la diferencia del resto de las sedes mundialistas y forma parte de los atractivos que la FIFA destacó durante la organización del torneo.

Qué viene después para Argentina

Tras el partido ante Argelia, la Selección Argentina dejará Kansas City y viajará aproximadamente 740 kilómetros hacia Dallas.

Allí disputará sus otros dos encuentros de la fase de grupos frente a Austria y Jordania en el AT&T Stadium, uno de los recintos más modernos y grandes de Norteamérica.

La expectativa está puesta en cómo responderá el campeón del mundo en un escenario que combina historia, presión ambiental y una atmósfera que pocos estadios del planeta pueden igualar.