En el estadio Gigante de Arroyito del barrio Lisandro de la Torre, Barracas Central está derrotando por 1 a 0 a Rosario Central en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La apertura del marcador llegó por intermedio del delantero Nicolás Orsini que de cabeza aprovechó una excelente asistencia de Rodrigo Insúa para poner en ventaja al Guapo. La igualdad llegó a diez minutos del final de la etapa inicial, por medio de Agustín

El cotejo es transmisión en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1 junto al equipo del Súper Mitre Deportivo.

En los primeros segundos del partido hubo choque de cabezas entre dos jugadores locales, Ávila y el colombiano Campaz, que tuvieron que ser atendidos.

Llegando a los 15 minutos del primer tiempo, Nicolás Orsini de cabeza desde el centro del área por el sector derecho del arco, aprovechó una excelente asistencia de Rodrigo Insúa para poner en ventaja al Guapo.

Promediando la etapa inicial, los porteños casi llegan al segundo tanto. Remate atajado bajo los palos a rás de suelo por parte del golero local Axel Wilfredo Werner, tras remate de Enzo Taborda con pierna derecha desde fuera del área, luego de una asistencia de Rodrigo Bogarín.Sobre los 27 minutos, otro remate peligroso del mismo Taborda, ahora de zurda desde fuera del área, que se fue cerca del poste, tras asistencia del ex Boca Juniors, Huracán, Belgrano de Córdoba, Esteban Rolón.

A los 35 los de Jorge Almirón llegaron al empate. Lo logró, al defensor Agustín Sández le rebotó la pelota en la espalda luego de un centro del colombiano Jaminton Campaz a la salida de un córner.

La Previa

En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibe a Barracas Central el domingo a las 17 por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El conjunto rosarino intentará seguir avanzando en el cuadro en busca de obtener su segunda coronación en el año.

El cotejo será transmisión en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1.

Los dirigidos por Jorge Almirón llegan a paso firme: vienen de eliminar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en condición de local por 3 a 1 con goles de Jáminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera en contra. A su vez, el Canalla, que viene de terminar segundo en la Tabla Anual a un punto de Boca Juniors, no pierde en el ámbito doméstico hace 12 partidos. Su última caída fue el 29 de agosto ante Gimnasia y Esgrima La Plata, también en Arroyito.

Por su parte, los de Damián Ayude vienen de eliminar a Defensa y Justicia en Varela por 1 a 0 gracias al tanto de Norberto Briasco. Su última caída fue en la décima fecha del Torneo Clausura cuando, de local, Independiente Rivadavia se impuso por 1 a 0 gracias al gol de José Florentín. En su grupo, Barracas se ubicó quinto con un total de 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

Probales Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández o Franco Cervi o Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Mino; Rafael Barrios Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insua; Esteban Rolón, Iván Tapia, Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.

TV: ESPN Premium

Horario de Inicio: 17

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Silvio Trucco