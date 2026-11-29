Este domingo 29 de noviembre desde las 18 en el estadio Gigante del barrio Sarmiento Don Vicente Cónsoli de la Asociación Deportiva Centenario, Deportivo Rincón y Unión de Zapala jugarán a partido único y en cancha neutral la final de Copa Neuquén 2026 que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe),

Ambos equipos fueron los mejores en la tabla general, terminaron primero y segundo en la fase de grupos, los únicos que finalizaron esa instancia invictos y con puntaje ideal.

Ya en los playoffs, El León del Norte dejó en el camino a Añelo por 5 a 1, Pacífico 2 a 1 y San Patricio de El Chañar 5 a 4 en la definición con los tiros desde el punto del penal tras igualar 0 a 0, todos los encuentros los ofició de local en el Elías Moisés Gómez el sintetico emplazado en el Campíng del Sindicato del Pétroleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa en Rincón de los Sauces.

En tanto, El Canario eliminó sucesivamente a Deportivo Confluencia por un categórico 10 a 0, a Unión Vecinal de Colonia Valentina por 3 a 0 y en semifinales a San Lorenzo de Neuquén capital por 4 a 1. Ambos sacaron una gran diferencia con sus rivales, lo que queda plasmado en su capacidad goleadora. En solo 9 partidos, El León marcó 36 tantos y los del centro geográfico de la provincia anotaron 39 conquistas.

El León del Norte concentró desde el viernes en Ferri a la espera de la final de la Copa Neuquén 2026

Después de quedar afuera en el Torneo Federal A 2026, Deportivo Rincón priorizó la competencia liguista e irá por su séptimo título de la Copa Neuquén.

Para Unión la chance es histórica ya que se trataría de su primer título en LiFuNe. Además, los zapalinos ya aseguraron su clasificación al Torneo Regional Amateur 2027 en su vuelta a un certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) después de 46 años.