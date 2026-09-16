Tras un nuevo paso al frente de Boca, que eliminó a São Paulo en la Copa Sudamericana, el que habló en conferencia de prensa fue Rodolfo Arruabarrena. El Vasco destacó la actuación de su equipo y, con su habitual calma, analizó la serie que ubicó al Xeneize entre los cuatro mejores de la competencia.

"Quiero felicitar a los jugadores porque hemos hecho un partido muy serio, creo que en el primer tiempo lo controlamos: hubo presión alta, recuperamos en campo rival y encontramos espacios. Después São Paulo tiene su historia, fue a buscar y nos llegó un poquito más. Es fútbol y me hubiese gustado ganar, pero el empate nos permitió pasar", analizó Arruabarrena del 1-1 en el Morumbí.

Además, destacó la labor de un Boca que sigue vivo en los tres frentes: "Orgulloso del grupo, de la unión y de que vamos para adelante. Estamos vivos en las tres competencias y se viene un trajín importante. Ya mañana hay que pensar en la liga, porque tenemos que estar más cerca de las primeras posiciones", dijo, y agregó que evaluará a sus futbolistas de cara al fin de semana ante San Lorenzo: "Hay que ver el tema físico de los jugadores, pero trataré de poner lo mejor porque necesitamos los tres puntos contra San Lorenzo".

Por último, Arruabarrena se mostró calmado acerca del buen presente del Xeneize, que ya lleva 13 partidos sin derrotas. "Es una cuota de confianza para lo que queremos. Le ganamos al rival con más historia que enfrentamos hasta ahora, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Trataremos de estar organizados, serenarnos... obviamente que estamos festejando ahora pero cuando nos subamos al avión hay que pensar en San Lorenzo", concluyó.