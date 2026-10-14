Después de lo que fue la dura caída de Boca esta noche en La Bombonera ante Vasco Da Gama, llegó el turno de la palabra de Rodolfo Arruabarrena. El Vasco analizó el 0-1 que obliga a su equipo a ir a Brasil a ganar para pasar a la final de la Copa Sudamericana, se refirió a la ausencia de Leandro Paredes y apeló a que sus futbolistas tengan el "incentivo suficiente" de la chance de estar en el duelo decisivo pensando en la revancha en Río de Janeiro.

"El primer tiempo estuvimos acelerados y nos costó encontrarle la vuelta. Teníamos mucha gente delante de la línea de la pelota y estábamos imprecisos. En el segundo, la expulsión nos llevó a tener más protagonismo cerca del área de ellos. A lo último, con empuje y desbordes por banda tuvimos situaciones, pero no fue nuestro mejor partido y tenemos que ir a Brasil a buscar la clasificación", comenzó diciendo un Arruabarrena que no tuvo rodeos en reconocer una versión floja de Boca.

En cuanto a la motivación y cómo buscará abordar el partido de vuelta, el Vasco fue contundente: "Estamos jugándonos la posibilidad de estar en una final, no hay mucho que hablar. Nos hubiera gustado ganar en casa, pero esto es fútbol y ahora hay que ir a Brasil, tratar de ganar y pasar, el mejor incentivo es ese. Vamos a volver al hotel a concentrar, descansar, pensar en el viernes y después de Talleres pensaremos en estos segundos noventa minutos".

Ante la pregunta sobre cuánto influyó la ausencia de Paredes, el DT no le dio tanto peso a la falta del capitán y dejó claro que Boca debió hacerlo mejor en el partido: "Ya hemos hablado demasiado de eso. Ustedes saben que tanto Leandro como era Tomi (Aranda) son muy importantes y no voy a descubrir yo la categoría que tiene. Tenemos una idea y acelerarnos como lo hicimos hoy no pasó por eso. Sin él hemos demostrado que podemos jugar mejor, no ha sido nuestra mejor versión esta noche".

Por último, ante la consulta sobre la incertidumbre acerca del escenario dónde Vasco Da Gama hará de local en la vuelta, Arruabarrena le restó importancia al tema: "Sinceramente, con tantas vueltas que han dado, ya ni sé donde vamos a jugar. Lo único que sé es que jugaríamos el martes, pero desde nuestra parte vamos a jugar en Brasil, Paraguay, Barranquilla, donde sea. Después de Talleres nos enfocaremos en este partido que es muy importante para tratar de llegar a una final".