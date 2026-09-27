Después de una noche en la que su Boca ganó un partido pesado de Copa Argentina ante Racing sobre el final y dando vuelta el partido, el que habló con los medios fue Rodolfo Arruabarrena. Fiel a su estilo, si bien valoró lo hecho por los suyos, que extienden el invicto del Xeneize a 15 encuentros, volvió a pedir calma y remarcar que "aún no conseguimos nada".

En cuanto al análisis, el Vasco reconoció que no fue el mejor encuentro de Boca, pero valoró la capacidad de reacción para pasar del 0-2 al 3-2. "Fue un típico partido de cuartos de final. Nosotros tratamos de tener el protagonismo, no tuvimos la claridad de otros partidos. Mal o bien siempre vamos a buscar el resultado, ganas y hambre vamos a tener siempre", señaló Arruabarrena, que comentó lo hablado en entretiempo con los suyos: “La charla del entretiempo fue para no volvernos locos. Después del primer gol vi que el equipo iba y la gente nos llevó, hay una cuota de suerte y otra de valentía. Felicito a mis jugadores”.

Como suele remarcar desde hace varias conferencias, el DT fue cauto a la hora de evaluar las expectativas de un Boca que sigue vivo en todas las competencias: "Es un muy buen grupo. Todavía falta mucho y no hemos conseguido nada todavía, me lo van a escuchar muchas veces. Sumamos un partido más a un mes cargado de partidos y tenemos que ir pasito a pasito tratando de decir presente. Que el hincha siga respaldando que vamos a tratar de dejar todo para conseguir algo", señaló.

Por último, Arruabarrena se refirió a la actuación de Enner Valencia, que cambió el partido desde el banco con sus tres goles. "¿A Enner que le voy a decir? Paredes le dio el premio al jugador del partido. Entraron muy bien todos los chicos", dijo, y agregó que está muy contento con el aporte del ecuatoriano al grupo, mencionando también las críticas previas por sus otras actuaciones: "Estoy muy contento con Enner. Es muy profesional y me pone muy feliz por él. Todos ven las redes sociales, los jugadores no son extraterrestres y ven todo. Es un chico que se hace querer mucho, le vendrán bien los tres goles", concluyó.