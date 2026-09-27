Leandro Brey no olvidará jamás el arco del Gigante que da espaldas al barrio de Arroyito en la ciudad de Rosario y es que en poco más de un año sufrió dos goles olímpicos en competencias diferentes: Liga Profesional y Copa Argentina.

El 25 de septiembre de 2025, Rosario Central recibía a Boca por la 8ª fecha del Torneo Clausura, cuando Ángel Di María lo sorprendió desde el córner derecho. El campeón del mundo sacó el zurdazo cerrado que sirvió para el 1 a 1 final de aquel partido.

Hoy, 27 de septiembre del 2026, Gastón Lodico de Racing acertó de la misma manera, pero del lado opuesto y por los cuartos de final de la Copa Argentina. La enorme definición del mediocampista abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo.

La tarde terminó siendo feliz para él ya que en el complemento apareció la figura de Enner Valencia, el ecuatoriano que marcó por triplicado y selló la clasificación Xeneize a semis por 3 a 2 y ahora tendrá como rival a Banfield. Es que en el arranque del complemento, Adrián Martínez había estirado la ventaja para la Academia que lo ganaba por 2 a 0 y se le terminó esfumando.