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367 días de diferencia

Leandro Brey: el arquero de Boca que recibió dos goles olímpicos en el mismo estadio

Un año después de la definición de Di María por la Liga Profesional, Lodico volvió a sorprender al arquero de Boca en el mismo escenario, pero por la Copa Argentina.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 18:01
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Leandro Brey, el arquero de Boca que recibió dos goles olímpicos en poco más de un año en el Gigante de Arroyito.

Leandro Brey no olvidará jamás el arco del Gigante que da espaldas al barrio de Arroyito en la ciudad de Rosario y es que en poco más de un año sufrió dos goles olímpicos en competencias diferentes: Liga Profesional y Copa Argentina.

El 25 de septiembre de 2025, Rosario Central recibía a Boca por la 8ª fecha del Torneo Clausura, cuando Ángel Di María lo sorprendió desde el córner derecho. El campeón del mundo sacó el zurdazo cerrado que sirvió para el 1 a 1 final de aquel partido.

Hoy, 27 de septiembre del 2026, Gastón Lodico de Racing acertó de la misma manera, pero del lado opuesto y por los cuartos de final de la Copa Argentina. La enorme definición del mediocampista abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo.

La tarde terminó siendo feliz para él ya que en el complemento apareció la figura de Enner Valencia, el ecuatoriano que marcó por triplicado y selló la clasificación Xeneize a semis por 3 a 2 y ahora tendrá como rival a Banfield. Es que en el arranque del complemento, Adrián Martínez había estirado la ventaja para la Academia que lo ganaba por 2 a 0 y se le terminó esfumando. 

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