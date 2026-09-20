Después de sumar de a tres nuevamente con una importante victoria 2-0 de visitante ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, el ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca se asienta y suma ya 14 partidos sin derrotas. El Vasco, que mantiene vivo al Xeneize en el Torneo Clausura, en la Copa Argentina y en semifinales de la Copa Sudamericana, alcanzó el récord de Claudio Úbeda, su antecesor, y está a un paso de meterse entre las mejores cinco series invictas del club en el Siglo XXI.

La última caída de Boca se produjo el pasado 30 de julio y fue 0-1 contra O’Higgins en Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana, aunque el Xeneize igualmente avanzó en la tanda de penales. Desde ese encuentro fueron siete triunfos y siete empates entre el campeonato local, el certamen internacional y la Copa Argentina. Al mismo número había llegado el antecesor del Vasco el semestre pasado, Claudio Úbeda, que alcanzó la misma cifra pero esta serie se terminó al caer contra Cruzeiro en Belo Horizonte por la Copa Libertadores.

"Hay que ir con paciencia y estar tranquilos. Nosotros sabemos que el hincha se puede ilusionar, es normal, pero estamos en mitad de temporada, no hemos conseguido absolutamente nada y tenemos que seguir trabajando", dijo Arruabarrena en conferencia post triunfo ante San Lorenzo, sin embargo su buen pasar lo acerca al Top 5 de marcas invictas de Boca en el Siglo XXI, entre las que está una propia de su anterior ciclo.

Todavía lejos de los 36 encuentros de Julio César Falcioni en la temporada 2011/12 que tuvo a Boca campeón invicto del Torneo Apertura 2011, la racha actual, de llegar a 15 encuentros, igualará a la de Hugo Ibarra, último DT en levantar un trofeo en el Xeneize, que llegó a esa cantidad de encuentros invicto en 2022. Luego le siguen los 16 de Miguel Russo en 2020, los 16 de Falcioni en 2012, otra marca distinta a la mencionada, el propio Arruabarrena con 18 en el año 2015 y la marca compartida entre Alfio Basile y Ricardo Lavolpe en 2006, con 23 encuentros sin caídas.

Además del récord, el resultado dejó a Boca segundo en la Tabla Anual, con 47 puntos. En la Zona A, el Xeneize se mantiene quinto con 17 unidades, afianzado en zona de clasificación a playoffs. La próxima chance de extener el récord es en un mata-mata: se enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 27 de septiembre, en el Gigante de Arroyito de Rosario.