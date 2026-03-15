Arsenal volvió a demostrar por qué es el gran candidato al título en la Premier League. En el Emirates Stadium, el equipo de Mikel Arteta venció 2-0 al Everton con goles en los minutos finales y se mantiene como líder absoluto del campeonato inglés.

El conjunto londinense tuvo que trabajar más de la cuenta para quebrar a un rival que se defendió durante gran parte del encuentro. Recién a los 44 minutos del segundo tiempo logró abrir el marcador gracias al sueco Viktor Gyökeres, el máximo goleador del equipo en el torneo.

La jugada nació tras un centro desde la derecha del juvenil Max Dowman. El arquero Jordan Pickford salió a despejar con los puños pero no logró controlar la pelota, que terminó rebotando en el área chica en el ecuatoriano Piero Hincapié y quedó servida para Gyökeres, que solo tuvo que empujarla para marcar el 1-0.

Cuando el partido ya se moría, el Everton fue con todo en busca del empate y hasta su arquero Pickford se sumó al ataque en un tiro de esquina. Sin embargo, la jugada terminó en un contragolpe letal.

Dowman recuperó la pelota detrás de mitad de cancha, dejó a dos rivales en el camino y emprendió una corrida en solitario hacia el arco rival. Al llegar al área definió con tranquilidad para sellar el 2-0 definitivo y escribir su nombre en la historia del torneo: con apenas 16 años se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en la Premier League.

Con este triunfo, Arsenal llegó a los 70 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla, con diez unidades de ventaja sobre el Manchester City, que más tarde enfrentará al West Ham en el London Stadium.

La jornada del sábado en Inglaterra también dejó otros resultados. Brighton se impuso 1-0 ante Sunderland en el Stadium of Light, mientras que Burnley y Bournemouth empataron 0-0 en Turf Moor, encuentro en el que fue titular el defensor argentino Marcos Senesi.