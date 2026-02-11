Luego de la nueva derrota cosechada ayer, Tottenham Hotspur anunció la salida de Thomas Frank como entrenador. El danés, que llegó al club londinense en junio de 2025, fue despedido por la serie de resultados negativos en Premier League que pusieron al equipo en una situación comprometida, a sólo cinco puntos de la zona de descenso. El conjunto capitaneado por el argentino Cristian Romero ya busca reemplazantes para transitar este muy mal presente.

El balance de Frank fue de 13 victorias, 13 derrotas y 11 empates y lo mejor de su periplo fue sin dudas una destacada actuación en la Champions League, alcanzando los octavos de final de manera directa. Sin embargo, Tottenham nunca hizo pie en las competiciones domésticas: se ubica actualmente en la posición 16° de la Premier y sufrió eliminaciones tempranas tanto en la FA Cup como en la Copa de la Liga.

El club informó la destitución un breve comunicado oficial: "Thomas Frank fue designado en junio de 2025 y, pese a su compromiso, los resultados llevaron a la decisión de un cambio en el puesto de entrenador", expresó la institución, y le deseó suerte en el futuro al ex Brentford. Tras caer como local ayer ante Newcastle, la crisis se profundizó ya que suma ocho encuentros consecutivos sin victorias, su peor racha desde 2008 en la liga inglesa, y solamente logró ganar un partido en el Tottenham Stadium en 2026. Con el clásico del Norte de Londres contra el líder Arsenal como próximo compromiso, la dirigencia de los Spurs decidió que era momento de un cambio.

Cuti Romero, en una situación delicada

Otra de las situaciones que no ayudaron al mal momento de Tottenham fueron los reiterados comentarios del argentino criticando a la dirigencia tanto por la falta de refuerzos como de presencia para acompañar al equipo en el mal momento. Actualmente, el cordobés cumple una sanción de cuatro fechas por su última expulsión: las tres que da Premier League por roja directa y una más por ser su segunda roja en la temporada. Se perderá el clásico frente a Arsenal, además de los duelos contra Fulham y Crystal Palace.