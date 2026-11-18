Este miércoles desde las 21.30 la divisional Ascenso del Torneo Pre Federal 2026 en la Conferencia Sur, competencia que reune a los equipos afiliados a la Federación Neuquína de Básquetbol y la Asociación Alto Valle, disputará la decimoquinta y última fecha de la fase regular de la competencia.

Los tres cotejos están programados desde las 21.30 y quedarán definidos los cruces de las semifinales.

La atención principal de la noche se centrará en el estadio El Nido de la zona ribereña de la capital neuquina, allí el local El Biguá recibirá a Del Progreso de General Roca, ambos llegan igualados en la primera posición con 25 puntos y definirán quien se queda con el primer puesto.

En tanto, en el gimnasio de Corpofrut en Cipolletti, los albinegros, que suman 18 puntos, serán locales buscando finalizar en cuarto lugar de Unión Alem Progresista de Allen que tiene 24 unidades y que puede terminar segundo si consigue una victoria.

En el Boris Luis Kocina de la avenida Rivadavia en Cinco Saltos, la Asociación Deportiva Centenario (ADC) con 19 puntos tratará de asegurar su lugar entre los cuatro mejores cuando visite al ya eliminado elenco Tricolor, de flojisima campaña con 15 puntos -perdió 13 cotejos y apenas ganó- en el ahora denominado el Clásico del Puente.

Ascenso: Última fecha del Torneo Pre Federal 2026 en Neuquén

Cerrada la fase regular (se jugaron tres ruedas), quedarán conformadas las semifinales y se medirán 1 vs. 4 y 2 vs. 3, al mejor de tres juegos. Los ganadores se medirán en la final y el campeón lograra una plaza para la Liga Federal 2027 y el Torneo Pre Federal del mismo año.

El que pierda la definición disputará el repechaje con el que pierda gane el último playoff de la categoría A, ya que el que la pierda jugará en el 2027 el en Torneo Pre Federal en la divisional Ascenso. En la temporada pasada, la 2025, Petrolero Argentino de Plaza Huincul logró el ascenso directo como campeón y Club Plottier le ganó la reválida a El Biguá, con series dramáticas. agónicas y emotivas.