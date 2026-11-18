Deportivo Roca y Atlético Regina se enfrentarán en la final de desempate del Torneo Clausura 2026 de la Liga Deportiva Confluencia. En la reunión de dirigentes de ambas instituciones y del Consejo Directivo de la entidad que rige los destino del fútbol del alto valle rionegrino, se definió el escenario neutral, el día y el horario del encuentro.

El partido por el título se jugará en la cancha de Unión Alem Progresista de Allen el lunes 23 de noviembre a las 16. Se eligió esa fecha ya que es feriado ese día.

La sede ya estaba acordada pero en principio se iba a jugar este miércoles 18. La eliminación de los albos en el Torneo Regional Federal Amateur 2026 a manos de Jorge Newbery de Carmen de Patagones, permitió que se pueda jugar en el fin de semana largo.

El Naranja y al Albo tuvieron el mismo verdugo en el certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los dos perdieron por penales contra el equipo Maragato que representa a la Liga Rionegrina con sede en Viedma. Ya sin ese objetivo, ambos pondrán todas sus fichas en el título de Liga. Para Atlético la motivación es especial ya que puede ser tricampeón.

En el caso del elenco de General Roca, buscará volver a ser campeón después de tres años. Su última conquista fue en el Apertura 2023, por penales ante Cipolletti. Los ganadores posteriores fueron Círculo Italiano, La Amistad (2) y Regina (2).

El Naranja tendrá dos bajas sensibles por expulsiones, Luciano Roberti y Carlos López. Los dos vieron la roja en el triunfo contra Cimac que tuvo un polémico arbitraje.

El partido desempate se da después de que los dos equipos terminen el Torneo Clausura con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas en resultados con 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.