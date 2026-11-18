Con zonas que ya tienen las finales definidas y otros grupos como la Región Patagónica que jugarán desde el próximo fin de semanas las la fase de semifinales quedaron determinados los cruces del Torneo Regional Federal Amateur 2026 que organiza el Consejo Federal de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que hasta el momento dará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027.

La zona Sur, las más austral de la competencia, tendrá los cruces entre Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Buenos Aires ante los neuquinos de Alianza Cutral Co, que arrancará en el Estadio Coloso Álvaro Pedro Ducás del barrio Ruca Quimey y Escorpión Fútbol Club de Rio Gallegos, Santa Cruz frente a Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, que se pondrá en marcha en el estadio Municipal de la ciudad del sur chubutense emplazado en el barrio General Enrique Mosconi de Kilómetro tres.

Las otras semifinales la jugarán, en la región Centro, General Paz Juniors de Córdoba capital ante Defensores de La Boca de La Rioja y Villa Cubas de San Fernando del Valle, Catamarca frente a Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero.

En la región Pampeana Norte, que se medirán todos representantes de la provincia de Buenos Aires, entre Atlético Paraná de San Nicolás contra Atlético Chascomús y Academia Mascherano de Lincoln, el equipo propiedad del ex jugador de River Plate, Barcelona de Ecuador, Liverpool de Inglaterra, Estudiantes de La Plata y la selección argentina, Javier Mascherano frente a 9 de Julio de Chacabuco.

Torneo Regional Federal Amateur 2026: Semifinales y Finales Definidas

Las finales

Los equipos que jugarán las finales para asegurarse ganar el grupo serán, en la región Norte, Altos Hornos Zapla de Palpalá de Jujuy ante Concepción FC de Concepción de Tucumán. Por la región Litoral Norte, lo harán Huracán de Goya de Corrientes ante Municipal de Laishi de Formosa.

En la región Litoral Sur, lo harán Colón de San Justo de Santa Fe, rival de Deportivo Rincón en la final de certamen 2023/2024 ante Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos.

En la Región Cuyo, la final será entre Desamparados de San Juan ante los mendocinos de Pacifico de General Alvear, equipo que dirige el ex entrenador del Deportivo Rincón.

Finalmente en la Pampeana Sur, Huracán de Ingeniero White de Bahía Blanca frente a Racing de Olavarría, en otro choque de equipos de la provincia de Buenos Aires.