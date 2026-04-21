El Turismo Carretera cerró la cuarta fecha del campeonato que se disputó este pasado domingo en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) dominó la final de punta a punta y sumó puntos importantes para recuperar terreno en el campeonato. En tanto que la constancia de Jonatan Castellano le permitió mantener la punta del campeonato por tercera fecha consecutiva.

"El Pincho" cerró otro fin de semana dentro del top10. Clasificó 11° (undécimo) a 336 centésimas del poleman, terminó cuarta en su serie y llegó en el noveno puesto en la final. En las cuatro carreras disputadas, el oriundo de Lobería llegó siempre dentro del top10: fue tercero en El Calafate, octavo en Viedma, sexto en Centenario, Neuquén y noveno en Concepción. De este modo, Castellano se mantuvo en lo más alto de la tabla de posiciones en el campeonato con 132,5 puntos.

El piloto del Galarza Racing supera por 9 unidades a su escolta, el rionegrino de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera (Toyota Camry), que fue tercero en la carrera de Entre Ríos. El trío de punta lo completa el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Mustang), que llegó segundo en la reciente final.