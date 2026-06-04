El fenómeno que rodea a Tim Payne sumó un capítulo impensado antes del Mundial 2026. Después de transformarse en una figura viral por el impulso de Valen Scarsini, el influencer argentino conocido como El Scarso, el futbolista de Nueva Zelanda finalmente pudo encontrarse cara a cara con quien modificó por completo su exposición pública.

La escena tuvo algo de emoción, algo de desconcierto y una complicación que nadie pudo disimular: el idioma. Tim Payne casi no habla español y El Scarso no habla inglés, por lo que la charla necesitó ayuda externa para poder fluir. Aun así, el abrazo inicial marcó el tono de un encuentro que venía siendo esperado por miles de fanáticos.

Desde la cuenta oficial del fútbol neozelandés presentaron el momento con una frase que resumió el clima que se había generado alrededor de ambos: “El encuentro más esperado del Mundial hasta ahora”. La publicación rápidamente amplificó una historia que ya había cruzado fronteras entre Argentina y Nueva Zelanda.

Frente a Valen Scarsini, Tim Payne no ocultó el impacto que le provocó todo lo sucedido en redes. “Es una locura, gracias por todo. No sabía qué sentir cuando empezaron a subir mis seguidores. Fue muy raro. Todavía lo estoy procesando, pero es increíble y te agradezco que hayas hecho eso por mí”, expresó el lateral.

La traducción fue clave para que los dos pudieran sostener el intercambio. En medio de esa mezcla de sorpresa y agradecimiento, el jugador volvió sobre la misma sensación que lo atraviesa desde que su nombre empezó a crecer de manera inesperada: “No sabía qué sentir. Fue muy raro. Todavía lo estoy procesando, pero es increíble y te agradezco que hayas hecho eso por mí”.

Entre bromas y gestos de complicidad, el futbolista también quiso entender el origen de la elección que lo llevó a convertirse en fenómeno. Con una sonrisa, le lanzó al influencer una pregunta tan simple como sincera: “¿Por qué yo?”. Ese interrogante dejó en claro que, incluso para él, la magnitud del episodio todavía resulta difícil de dimensionar.

El cierre llegó con un gesto de gratitud: Payne le regaló a El Scarso una camiseta firmada y dejó abierta la posibilidad de un nuevo cruce. Antes de despedirse, el jugador compartió un mensaje que terminó de sellar el vínculo nacido en las redes: “La última semana fue una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo”. Y, como promesa final, agregó: “Nos vamos a ver pronto, seguramente”.