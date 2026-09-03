El paso del tiempo no pudo borrar el vínculo construido durante aquella inolvidable conquista. Carlos Bilardo volvió a recibir en su casa a cuatro integrantes del plantel que se consagró campeón del mundo en México 1986, en una reunión íntima que tuvo como protagonistas a Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri, Sergio Batista y Carlos Tapia.

La postal del encuentro fue compartida por Ricardo “El Gringo” Giusti en sus redes sociales y acompañada por una frase que resumió el espíritu de la visita: “Visitando al maestro”. En la imagen se observa a los exfutbolistas junto a Bilardo, en una escena marcada por la cercanía y el cariño hacia quien fue su entrenador durante aquella histórica campaña.

El reencuentro representa además una nueva muestra de la relación que los campeones mantienen con el exdirector técnico de la Selección Argentina. Las visitas suelen desarrollarse lejos de las cámaras y en el ámbito familiar, donde los protagonistas pueden compartir recuerdos de aquella época y acompañar a Bilardo en su vida cotidiana.

Un reencuentro único

La reunión se produjo después del cumpleaños número 88 del entrenador, celebrado el 16 de marzo. En aquella oportunidad también estuvieron presentes Oscar Ruggeri, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga, además de familiares y Claudia Villafañe, quien asistió en representación de Diego Armando Maradona.

En cuanto a su estado actual, Carlos Bilardo atraviesa desde 2017 una situación de salud vinculada al síndrome de Hakim-Adams, un trastorno neurológico que requiere cuidados permanentes. Debido a esta situación, su entorno mantiene una postura reservada y prioriza los encuentros familiares y las visitas de aquellas personas que fueron importantes durante su extensa trayectoria.

A pesar de las dificultades, el fútbol continúa ocupando un lugar especial en su vida. Su hermano Jorge Bilardo explicó recientemente cómo observa los partidos: “Los ve los partidos. Se queda mirándolos, se sonríe y nada más. No habla mucho porque ya es difícil a esta altura. Lo mira y se ríe”.

Un reencuentro único

También habló sobre la reacción de Bilardo cuando aparece Lionel Messi en pantalla. “Lo mira y se ríe. Debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años”, contó Jorge, quien incluso imaginó qué le diría el histórico entrenador al capitán argentino: “Sos un fenómeno”. La escena entre los campeones de 1986 y su maestro volvió a demostrar que, pese al paso de las décadas, aquel vínculo permanece intacto.

Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri, Sergio Batista y Carlos Tapia regresaron así a la casa de Carlos Bilardo para compartir un momento que trascendió la simple visita. Para aquellos jugadores, el hombre que los condujo hasta la gloria mundial sigue siendo mucho más que un entrenador: es una figura central de una historia que permanece viva en la memoria del fútbol argentino.