La historia de Carlos Bilardo volverá a cobrar vida en la pantalla grande con un documental que repasará uno de los momentos más particulares de su trayectoria como entrenador. La producción pondrá el foco en su paso por el Sevilla FC, donde dirigió durante la temporada 1992-93, una experiencia que dejó una fuerte huella tanto en el club español como en quienes compartieron ese ciclo con el técnico argentino.

El proyecto está a cargo de Brava Productions, que ya comenzó con las primeras jornadas de grabación tanto en Argentina como en Sevilla. La idea de los realizadores es reconstruir aquella etapa de la carrera del campeón del mundo de 1986, mostrando cómo fue su desembarco en el fútbol español y el legado que dejó en la institución andaluza.

La familia de Carlos Bilardo participa activamente en el desarrollo del documental y acompaña el trabajo del equipo de producción. Además de las filmaciones ya realizadas, está previsto que el rodaje continúe en distintos puntos de Europa, con el objetivo de completar un recorrido por los lugares más importantes de aquella experiencia profesional.

Todos conocerán la vida de Carlos Bilardo

El documental toma como punto de partida el libro "Bilardo en Sevilla (y más allá)", escrito por el periodista Roberto Arrocha. La obra reúne relatos, anécdotas y episodios poco conocidos del paso del entrenador por el club español, material que servirá como eje narrativo para la película.

El respaldo institucional también será una pieza clave del proyecto. El Sevilla FC colabora oficialmente con la producción y abrió las puertas de varios espacios emblemáticos para las grabaciones. Entre ellos aparecen el histórico Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y otros sitios vinculados al día a día que llevaba Bilardo durante su estadía en España.

Uno de los grandes atractivos del documental será la participación de exfutbolistas, colaboradores y diferentes protagonistas que compartieron aquella temporada con el entrenador. Sus testimonios buscarán reconstruir cómo era el trabajo cotidiano de Carlos Bilardo, su metodología y la influencia que ejercía sobre el plantel.

Todos conocerán la vida de Carlos Bilardo

Aunque la película estará centrada en su ciclo en Sevilla, la producción también pretende reflejar la importancia que tuvo Bilardo en el fútbol internacional y cómo esa experiencia europea se integró a una carrera marcada por el éxito y la innovación táctica. La intención es ofrecer una mirada diferente sobre una etapa que, con el paso de los años, fue ganando relevancia entre los seguidores del entrenador.

Con este nuevo documental, la figura de Carlos Bilardo volverá a ser protagonista para las nuevas generaciones y para quienes siguieron de cerca su carrera. La combinación de imágenes inéditas, testimonios exclusivos y el respaldo de su familia promete una obra que repasará en profundidad uno de los capítulos más singulares de la vida del histórico director técnico argentino.