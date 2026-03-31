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Martes 31 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Ruta mundialista

Así les fue a los rivales de la Scaloneta: señales mixtas en la previa del Mundial

A meses del Mundial, Argelia y Jordania no pasaron del empate en sus amistosos, mientras que Austria mostró otra cara con un triunfo que no pasa desapercibido para el equipo de Lionel Scaloni.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 19:06
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Entre tropiezos y señales de alerta: el presente de los rivales de Argentina.

La cuenta regresiva para el Mundial ya está en marcha y mientras la Scaloneta afina detalles, del otro lado también se mueven las piezas. Los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J tuvieron acción en esta fecha FIFA y dejaron señales dispares: rendimientos irregulares, empates sin brillo y un triunfo que empieza a llamar la atención.

Argelia, el primer rival del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, no pudo sacarse diferencias frente a Uruguay y terminó igualando 0-0 en Turín. En un partido cerrado, los africanos mostraron orden pero carecieron de peso ofensivo, una constante que empieza a repetirse en la previa mundialista.

Por su parte, Jordania protagonizó un encuentro mucho más abierto. Fue 2-2 ante Nigeria en Turquía, en un duelo con ritmo, goles y ciertas fragilidades defensivas que dejaron al descubierto algunas dudas de cara al gran desafío.

Sin embargo, el dato que no pasa desapercibido para el cuerpo técnico argentino llega desde Europa. Austria, el rival que asoma como el más exigente del grupo, venció 1-0 a Corea del Sur y dejó una imagen sólida. Ordenado, intenso y efectivo, el conjunto europeo empieza a perfilarse como una amenaza real en la zona.

Con este panorama, Argentina observa de reojo. El debut será el 16 de junio ante Argelia en Kansas, pero el análisis ya está en marcha. Porque si algo dejó claro esta fecha FIFA es que, aunque algunos rivales no terminan de despegar, otros empiezan a crecer justo a tiempo. Y en un Mundial, cualquier detalle puede marcar la diferencia.

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