El mar iluminado por el atardecer y una pileta integrada al espacio de la celebración marcaron la llegada de Lautaro Martínez a Mykonos. Tras su participación en el Mundial 2026, el delantero viajó junto a Agustina Gandolfo a la isla griega para asistir a una boda y aprovechar la estadía como una breve pausa antes de retomar su actividad profesional.

Las fotografías permitieron conocer parte del lugar elegido para la ceremonia. En una de las imágenes, la pareja posó frente al mar mientras el cielo cambiaba de tonalidad. Otras tomas exhibieron la pileta perimetral, las mesas decoradas para los invitados y diferentes detalles de la organización.

Agustina Gandolfo también compartió una fotografía de los novios tomada de espaldas, aunque preservó sus identidades. Para resumir la experiencia, escribió: “Fin de semana en casa de mamá y papá. Entre el amor, la risa y una boda especial”. La frase acompañó una selección de momentos íntimos y paisajes del viaje.

Durante la celebración, Lautaro Martínez y su esposa se mostraron distendidos y disfrutaron de las vistas abiertas hacia el mar. La combinación entre la ceremonia, el clima de la isla y los espacios al aire libre les permitió compartir tiempo juntos después de las exigencias deportivas que atravesó el delantero con la Selección Argentina.

La publicación superó los 250 mil “Me gusta” y recibió cientos de mensajes en pocas horas. Buena parte de las reacciones estuvo dirigida al look elegido por la empresaria para la boda y a la complicidad que mostró con el futbolista. Las postales también comenzaron a circular en diferentes portales internacionales.

El descanso de Lautaro Martínez será breve porque deberá reincorporarse próximamente a los entrenamientos del Inter de Milán. El equipo italiano ya tiene previstos amistosos frente a Milan, Manchester City y Juventus como parte de su preparación, mientras que el comienzo de la Serie A será ante Monza hacia finales de agosto.

Mykonos se transformó así en el escenario ideal para cerrar una etapa intensa y recuperar energías antes de regresar a la competencia. Entre una boda, los atardeceres sobre el agua y las jornadas junto a la pileta, la pareja encontró un paréntesis de tranquilidad previo a los nuevos compromisos del delantero en Europa.