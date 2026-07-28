Las críticas sobre Álvaro Montero no tardaron en aparecer después de la goleada que sufrió Boca por 3-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. El arquero colombiano, que disputó apenas su segundo encuentro con la camiseta azul y oro, quedó señalado por su participación en los goles del equipo rival. Sin embargo, quien salió rápidamente en su defensa fue Óscar Córdoba, una de las grandes leyendas del arco xeneize.

El exguardameta colombiano, con pasado glorioso en Boca, respaldó públicamente a su compatriota y pidió paciencia ante las críticas. En diálogo con ESPN, dejó en claro que mantiene plena confianza en las condiciones del arquero. “Es un arquero de selección, por Dios. Hoy lo queremos decapitar, está dentro de presentar examen en Boca, ya lo hizo en Vélez. No tengo dudas de que se va a reponer y va a salir para adelante”, expresó.

La actuación de Montero había sido muy distinta apenas unos días antes. En su debut oficial frente a O'Higgins, el arquero respondió con seguridad en las pocas intervenciones que tuvo y dejó una buena imagen. Sin embargo, el encuentro ante Deportivo Riestra cambió rápidamente el escenario y lo puso bajo la lupa por los tres tantos recibidos.

Dos de esos goles llegaron mediante jugadas aéreas, mientras que el restante fue una definición de Alexander Díaz, quien resolvió con una sutil vaselina por encima del arquero colombiano, pese a sus 2,02 metros de altura. Esa acción terminó de instalar el debate sobre el rendimiento del flamante refuerzo del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo.

El respaldo de Óscar Córdoba no sorprendió, ya que ambos habían protagonizado un intercambio de elogios durante los primeros días de Montero como jugador de Boca. Luego de que el histórico arquero alabara sus condiciones, el ex Vélez respondió con admiración: “Ojalá uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito todo lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”.

Mientras tanto, el plantel xeneize ya dio vuelta la página y se enfoca en un compromiso clave por la Copa Sudamericana. Este jueves visitará nuevamente a O'Higgins por el partido de vuelta de los playoffs, con la intención de recuperarse del duro golpe sufrido en el torneo local.

¿Lo defendió o lo defenestró?

En las últimas horas también surgió preocupación por el estado físico de Álvaro Montero, quien abandonó el duelo frente a Deportivo Riestra con molestias en la rodilla derecha. Sin embargo, los estudios descartaron una lesión de gravedad y confirmaron que solo sufrió un fuerte golpe tras un choque con Marco Pellegrino.

De esta manera, todo indica que Montero estará disponible para ser titular en un partido que puede marcar un punto de inflexión en su corto ciclo en Boca. Con el respaldo de Óscar Córdoba y la confianza del cuerpo técnico, el arquero buscará responder dentro de la cancha y dejar atrás un debut en el fútbol argentino que pasó de la ilusión a las críticas en apenas unos días.