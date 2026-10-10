Nicole Neumann protagonizó una inesperada situación familiar cuando su hija Allegra Cubero le anunció que había terminado con su primer novio. Aunque la adolescente no parecía demasiado afectada por la ruptura, la modelo tuvo una reacción completamente diferente y terminó llorando. El episodio dejó a la joven tan desconcertada que llegó a preguntarle: “¿Estás de mi lado o estás del lado de él?”.

La confesión surgió durante una charla en su programa de streaming Solo con Niki, donde conversaba con Juan Otero y su hermana Geraldine sobre las primeras relaciones sentimentales de los hijos. “Pasa mucho que la madre no suelta al primer novio”, reflexionó Nicole antes de reconocer que ella misma había atravesado una experiencia similar con Allegra.

La conductora explicó que el romance había sido breve, pero suficiente para que desarrollara un afecto especial por el adolescente. “Ali me odió. Fue su primer noviecito y le duró re poquito. Ella no estaba mal, pero cuando me vino a decir que ya no estaba más con él, me puse a llorar”, reveló sobre el momento en que recibió la noticia.

Lejos de ocultar sus sentimientos, Nicole Neumann intentó explicarle a su hija por qué le provocaba tanta tristeza la separación. “Y le dije ‘ay, pero era un amor, yo me encariñé, pobrecito’”, recordó. La frase ‘ay, pero era un amor, yo me encariñé, pobrecito’ reflejó el cariño que había desarrollado por el joven, pese al poco tiempo que había durado la relación.

Sin embargo, Allegra no recibió demasiado bien aquella reacción. Mientras ella parecía haber aceptado el final del noviazgo, su madre seguía lamentándose por el chico. “Me dijo ‘Pero mamá, ¿estás de mi lado o estás del lado de él?’”, contó Nicole entre risas. El planteo ‘Pero mamá, ¿estás de mi lado o estás del lado de él?’ dejó en evidencia el desconcierto de la adolescente.

La modelo también reveló uno de los gestos que más la habían conmovido del exnovio de su hija. “Pobrecito, le había traído un cosito tejidito a Cruz, como que... Y Ali me decía ‘pero mamá, ¿me estás jodiendo?’”, relató. Ese regalo para su hijo menor había contribuido a que le tomara cariño, aunque Allegra no entendía por qué seguía defendiéndolo.

Así, Nicole Neumann dejó al descubierto una faceta muy particular de su vínculo con las parejas de sus hijas. La separación de Allegra Cubero terminó afectándola más de lo que esperaba y provocó un divertido intercambio entre ambas, en el que la adolescente tuvo que recordarle a su mamá que era ella quien acababa de terminar una relación.