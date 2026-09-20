Tenía 13 años y una indicación de producción terminó dejándola en una situación que todavía recuerda. Laura Esquivel contó que, durante una grabación de Patito Feo en La Bombonera, recibió insultos de jugadores y de la tribuna, aunque siguió adelante con las escenas que debía interpretar frente a un estadio en pleno partido.

El recuerdo apareció en Otro día perdido, cuando Mario Pergolini le preguntó por aquella visita. “Ay, Dios, tengo tantas cosas para contarte de eso”, anticipó la actriz, hincha de Boca. Había entrado al campo junto a Martín Palermo, con trenzas, gorrito, anteojos y aparatos dentales: “Toda en personaje”, describió sobre la caracterización con la que participó de la jornada.

El primer problema se produjo al momento de la fotografía del equipo. “Después sacan a los niños y se sacan solo los jugadores”, explicó. Sin embargo, el productor que estaba filmándola le indicó: “¡Quedate, quedate en la foto!”. Ella obedeció y posó en medio del plantel. “Era muy Patito hacer así”, recordó mientras reproducía el gesto de su personaje.

Según relató Laura Esquivel, esa permanencia provocó una reacción hostil de algunos futbolistas: “Me putearon de todo. ‘Hija de puta, salí, andá...’ Todas las puteadas. Yo tenía trece años”. La actriz reconstruyó el episodio con humor, pero dejó claro que era una menor cumpliendo una instrucción de trabajo, sin decidir por su cuenta quedarse en la fotografía.

La filmación también exigía que se ubicara en el centro del campo y girara con los brazos abiertos. “Estoy viviendo mi sueño”, recreó sobre la emoción que debía transmitir. En otra parte de la secuencia tenía que alcanzar a Palermo, algo que le resultaba difícil porque el delantero “corría rápido aparte, no llegaba a alcanzarlo”.

Fue durante aquella escena cuando escuchó desde la hinchada: “Patito feo, la puta que te parió”. Al reproducir el canto en el estudio, Laura Esquivel lo calificó irónicamente como “Espectacular” y agregó: “Ese fue mi recibimiento en Boca”. Pergolini destacó que hubiera seguido actuando pese a todo: “Pero qué profesional”.

La visita al estadio formaba parte del viaje de Patito desde Bariloche a Buenos Aires por motivos médicos. “Entraba al hospital y como que había que hacerle estudios y después la historia pasaba por otro lado”, explicó. Ante la sugerencia de Pergolini de que se trataba de “hepatitis”, admitió no recordar el diagnóstico ficticio: “Si hay algún fan o alguien que lo vio, díganos, porque yo no”.

Conocer la cancha debía ser una alegría para el personaje, también fanático de Boca. Para la adolescente que lo interpretaba, esa escena incluyó una exposición que excedió el guion: tuvo que representar felicidad mientras recibía agresiones. Su respuesta fue continuar trabajando y respetar las indicaciones, aun cuando lo que ocurría alrededor estaba lejos de la ilusión que debía mostrar.