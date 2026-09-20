A Carlos Tévez le alcanzó con subir al escenario para convertirse en una de las atracciones de la noche. Durante un show de Jimmy y su Combo Negro, el Apache se animó a cantar y a acompañar la música con unos movimientos que terminaron ganándose tanto al público presente como a quienes después vieron el video.

El encuentro dejó especialmente contento al anfitrión, que eligió agradecerle públicamente después de compartir escenario. “Crack total dentro de la cancha, pero infinitamente más grande afuera. Gracias Carlitos por tu humildad, sencillez y buena onda”, escribió Jimmy en sus redes. Su mensaje puso el acento en la actitud del invitado, además de su inesperada intervención musical.

La canción elegida fue “La pollera de Jimmy”, una cumbia que el exfutbolista acompañó con entusiasmo. El fragmento decía: “Ponte la pollera colorá, mi negra vamo a bailar la cumbia, porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabrosón. Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo. Agachate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa’ dentro y pa’ fuera”. El Apache se sumó también desde el baile.

Para Carlos Tévez, la música tropical no es un terreno completamente ajeno: ya había tenido una experiencia con Piola Vago. Ese antecedente aporta contexto a la soltura con la que participó del show. Esta vez, su aparición como invitado de Jimmy alcanzó para generar una escena que rápidamente comenzó a circular en las redes.

Entre las respuestas a la publicación, varios usuarios celebraron directamente la dupla. “Qué junte papá”, “Dos cracks” y “Entendieron lo que es el aura”, escribieron. Otro comentario se detuvo en la elección del exjugador de compartir ese momento: “Pudiendo estar en cualquier parte del mundo, Carlitos fue donde es feliz”. Los elogios acompañaron la difusión del encuentro.

Los pasos de Carlos Tévez merecieron su propio apartado entre las reacciones. “¿Cómo vas a tener tanto ritmo? Te amo Apache" y “¡Qué movimientos!“, fueron dos de los mensajes dedicados a su baile. Aunque había subido para cantar, la manera de acompañar la cumbia terminó siendo otro de los detalles más festejados por los seguidores.

Hasta las rivalidades futboleras quedaron suspendidas por un rato: ”Soy gallina, pero estos dos son lo más", comentó un usuario. La aparición del Apache consiguió así una aprobación que cruzó camisetas. Por una noche, quienes lo habían visto gambetear o hacer goles encontraron otro motivo para aplaudirlo: su disposición a sumarse al show y bailar al ritmo de Jimmy.