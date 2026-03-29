El Turismo Carretera cerró la tercera fecha del campeonato que se disputó este domingo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén en Centenario. Agustín Canapino con Chevrolet Camaro remontó un fin de semana que parecía adverso y se llevó la victoria, luego de dos abandonos consecutivos. "El Titán" sumó puntos importantes y recuperó terreno en el campeonato, pero se mantiene lejos de los puestos de Copa de Oro. Por el contrario, la constancia de Jonatan Castellano le permitió mantener la punta del campeonato por segunda fecha consecutiva y con un buen colchón de puntos sobre su inmediato perseguidor, el rionegrino José Manuel "Manu" Urcera a bordo de un Toyota Camry, que fue 11° (undécimo) en la carrera de este domingo.

"El Pincho" de Lobería cerró otro fin de semana dentro del top10. Clasificó 14° a 0s844 del poleman, Matías Rossi (Toyota Camry), terminó 3° en su serie y escaló hasta el 6° puesto en la Final. Sumado a la buena actuación que había tenido en la apertura en El Calafate, que culminó con un podio, y el 8° puesto logrado en Viedma, Castellano se mantuvo en lo más alto de la tabla de posiciones en el campeonato con 70 puntos.

Canapino ganó y subió al puesto 23°, pero sigue lejos del “grupo de los 12”. Foto: ACTC

El piloto del Galarza Racing supera por un amplio margen de 18,5 unidades a su escolta, José Manuel Urcera (Toyota Camry), que fue 11° en la carrera de Centenario. El trío de punta lo completa Facundo Chapur (Torino), que llegó 8° en la reciente final.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que venía de 2 abandonos consecutivos, trepó hasta el 23° puesto. Son 12 las unidades que lo separan de Marcos Quijada (Chevrolet Camaro), quien actualmente cierra la zona de clasificación a la Copa de Oro.