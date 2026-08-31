Así reaccionaron los medios del mundo al retiro de Lionel Messi

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una fuerte repercusión internacional, y rápidamente ocupó las portadas y los principales espacios de los medios de todo el mundo. El capitán argentino puso punto final a dos décadas con la Albiceleste, una etapa que tuvo como último gran capítulo la consagración en el Mundial 2026 frente a España. La noticia provocó una inmediata reacción entre sus compañeros, los fanáticos y la prensa internacional.

La frase que más se repitió en las coberturas fue una de las que Messi incluyó en el mensaje con el que comunicó su decisión: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. La expresión fue interpretada como el cierre definitivo de una etapa marcada por títulos y momentos históricos con la camiseta argentina.

En este contexto, por ejemplo, la noticia tuvo espacio en medios británicos. The Sun eligió un tono diferente y recordó el antecedente de 2016, cuando Messi había anunciado su retiro de la Selección después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, aunque posteriormente revirtió aquella decisión. En aquella oportunidad, el argentino tenía 29 años y volvió a vestir la camiseta argentina pocas semanas después. Esta vez, en cambio, el anuncio llega a los 39 años y después de haber completado una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del seleccionado.

Durante sus 20 años en la Albiceleste, Messi atravesó distintas etapas y consiguió los títulos que durante buena parte de su carrera habían quedado pendientes: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

El anuncio cerró así una historia que comenzó con su debut en la Selección mayor y que atravesó cuatro Mundiales, múltiples Copas América y una extensa lista de récords individuales. Ahora, la despedida del capitán argentino también quedó reflejada en las portadas de los principales medios del mundo.