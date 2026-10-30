La Bombonera vuelve a ser escenario de grandes capítulos del Superclásico argentino.El domingo desde las 15hs, Boca recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura. En los últimos cinco enfrentamientos disputados en el estadio de Boca, el historial muestra dos triunfos para River, dos para Boca y un empate que terminó con victoria xeneize en la definición por penales.

El último cruce, disputado el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca se impuso por 2-0 con goles de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos, en una victoria que le permitió cortar la racha de triunfos de su clásico rival en condición de visitante.

Anteriormente, River había conseguido dos victorias consecutivas en territorio xeneize. El 21 de septiembre de 2024 ganó por 1-0, con gol de Manuel Lanzini, mientras que el 1 de octubre de 2023 se había quedado con el clásico por 2-0, gracias a las conquistas de Salomón Rondón y Enzo Díaz.

Boca, por su parte, también tiene antecedentes favorables en este período. El 11 de septiembre de 2022 derrotó a River por 1-0 con un tanto de Darío Benedetto. Además, el 16 de mayo de 2021 igualaron 1-1 en los 90 minutos, con goles de Carlos Tevez y Julián Álvarez, pero el Xeneize se impuso 4-2 en la definición por penales.

De esta manera, los últimos cinco Superclásicos en La Bombonera reflejan una marcada paridad, con dos triunfos para cada uno en los 90 minutos, un empate y una definición favorable a Boca desde los doce pasos.

Desde que se fundó en 1940, en el mítico escenario de Brandsen 805 se disputaron 106 Superclásicos, de los cuales Boca ganó 48 y River 23. Los 35 restantes finalizaron en empate.