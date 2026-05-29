Otro duro golpe para Boca, que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, y en el segundo semestre deberá jugar playoffs de la Sudamericana, instancia donde podría cruzarse con River en semifinales.

La derrota contra Universidad Católica por 1-0 en La Bombonera lo dejó 3ro en su grupo y en zona de Sudamericana donde deberá jugara contra O´Higgins, segundo de la fase de grupos de la segunda competencia. La ida irá en La Bombonera, la vuelta en Chile.

En el sorte realizado por la Conmebol, quedó determinado que si pasa el Xeneize, se enfrentará con Recoleta de Paraguay, elenco que eliminó an el Grupo D a San Lorenzo, en una definición atractiva y con triunfo en el Nuevo Gasómetro por 1-0, quedando líder por delante del Santos de Brasil

Por su parte River, ganador de la zona H con 14 unidades, por delante de Bragantino que fue segundo con 10 y que espera en octavos, sabe que jugará con el ganador de la llave entre Santa Fe vs Caracas FC. Los colombianos fueron tercero en la zona E, donde Corinthians y Platense se metieron en octavos de Copa Libertadores. Los venezolanos dejaron en el camino a Racing en el grupo E, que lo ganó el Botafogo.

Además, Lanús y Tigre deberán también jugar el playoffs. El actual campeón de la competencia bajó de Libertadores luego de ser terero en el Grupo G, y ahora deberá medirse contra el Cienciano de Perú. Por su parte el equipo de Victoria se verá las caras con Nacional de Uruguay, tercero en el B de la Copa Libertadores.

Semana siguiente a la gran final de la Copa del mundo, iniciarán los playoffs, donde los equipos argentinos buscarán su lugar en octavos de final. Boca y Lanús inician en Buenos Aires, Tigre en Uruguay.