La calculadora ya empezó a pesar en Boca y el clima previo al duelo con Universidad Católica sumó un condimento inesperado. Después del empate ante Cruzeiro, Giorgio Armas apareció con una predicción que ilusionó a muchos hinchas en medio de un panorama que todavía exige respuestas dentro de la cancha.

El mensaje del astrólogo no pasó inadvertido porque llegó en un momento sensible para el Xeneize. El equipo no logró sacar la ventaja que necesitaba en su último partido por la Copa Libertadores y ahora deberá afrontar un compromiso decisivo para sostener sus chances de clasificación.

En ese contexto, Giorgio Armas eligió mostrarse optimista y fue directo con su pronóstico. A través de sus redes, lanzó una frase que rápidamente empezó a circular entre los fanáticos: “Boca le ganará a U Católica y clasificará”. La sentencia generó repercusión inmediata, sobre todo entre quienes siguen cada una de sus intervenciones.

La figura del astrólogo ya tiene recorrido dentro del mundo futbolero, especialmente cuando se trata del club de la Ribera. Sus predicciones suelen aparecer en la previa de partidos importantes y, más allá de las miradas divididas, consiguen instalarse en las conversaciones de los hinchas cuando el equipo atraviesa momentos límite.

Esta vez, el pronóstico llegó con el fondo de una preocupación concreta. Boca quedó obligado a obtener un resultado favorable ante Universidad Católica, ya que cualquier tropiezo podría complicar todavía más su camino en el certamen continental. Por eso, la frase de Giorgio Armas funcionó como una especie de alivio simbólico para una parte de la gente.

Del otro lado, el plantel sabe que no alcanza con el entusiasmo externo ni con los mensajes que se viralizan antes del partido. El margen de error es cada vez más chico y la clasificación dependerá de lo que el equipo logre construir en una noche cargada de presión, expectativa y urgencia deportiva.

Mientras los hinchas esperan el cruce con Universidad Católica, la predicción de Giorgio Armas quedó instalada como un tema más dentro de la previa. Para Boca, el desafío será transformar esa confianza ajena en una respuesta concreta en la cancha, donde se definirá si el pronóstico termina siendo una anécdota o el anticipo de una clasificación.