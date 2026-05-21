La gala de repechaje de Gran Hermano prometía ser una de las más emocionantes de la temporada, pero terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo televisivo. Cuando todo indicaba que los ingresos de nuevos participantes estaban cerrados, la producción sorprendió al anunciar una situación especial que involucraba a Carmiña Masi y Mavinga, dos de las exjugadoras más polémicas de esta edición.

Durante la transmisión conducida por Santiago del Moro, la voz de Gran Hermano recordó el episodio que había derivado en la expulsión de Carmiña por sus comentarios contra su compañera. Sin embargo, también aclaró que la participante había pedido disculpas públicamente y que incluso ambas habían tenido la posibilidad de reconciliarse fuera del programa. Por eso, el reality decidió darle una nueva oportunidad mediante un “Golden Ticket”.

La tensión escaló cuando se anunció que la decisión final no iba a quedar en manos de la producción ni del público, sino de Mavinga. En el estudio se hizo un silencio absoluto mientras la exjugadora escuchaba la pregunta de Del Moro: “¿Vuelve o no vuelve?”. Después de varios segundos de duda, respondió con una frase contundente: “Yo a Carmiña la perdoné, pero no”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Mientras parte de la tribuna festejaba la decisión, otro sector lanzó gritos e insultos contra Mavinga. La situación dejó a Carmiña completamente afuera del juego y el clima se volvió cada vez más tenso. Incluso en redes sociales comenzaron a multiplicarse las críticas tanto hacia la participante como hacia la producción del reality.

Lejos de quedarse callada, Carmiña Masi apuntó directamente contra el programa y cuestionó la manera en que se manejó el repechaje. “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”, disparó con enojo luego de quedar eliminada definitivamente.

Horas más tarde, la periodista paraguaya redobló la apuesta con un mensaje publicado en sus redes sociales. “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado”, escribió. Además, responsabilizó a la producción de Telefe por haber generado una situación que, según ella, solo buscó sumar dramatismo.

Por su parte, Mavinga también salió a explicar públicamente por qué decidió negarle el ingreso a su excompañera. “Estoy muy estresada y recién llego a mi casa. Son las tres de la mañana y no sé si voy a poder dormir hoy”, comenzó relatando en un video que compartió después de la gala. Allí aseguró que actuó siguiendo lo que sentía y defendió su postura frente a las críticas.

La estilista reveló además el duro impacto que tuvieron los comentarios que recibió desde que ocurrió el conflicto con Carmiña. “Empecé a pensar en todos los comentarios horribles que recibo todos los días por los dichos de Carmiña”, confesó. Y cerró dejando una frase que dejó en evidencia el desgaste emocional que le provocó la situación: “Por suerte Carmiña lo entendió y dijo que si yo decía que sí iba a decir que no y que no le gustó el lugar en el que me pusieron”.