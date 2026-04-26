Deportivo Rincón pierde 3 a 1 en su visita a Atenas de Río Cuarto, Córdoba, por la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los clubes indirectamente afiliados el Consejo Federal.

El dueño de casa fue quien tomó el control de la pelota desde el pitazo inicial, pero la más clara llegó a los 17 minutos y fue para los neuquinos, en los pies del colombiano Cristian Cangá que no pudo definir con precisión en el centro del área. Inicio de trámite complicado para el visitante que se ve dominado por Atenas, pero ya demostró que es capaz de llegar con peligro contra el arco defendido por Matías Soria.

Lo ratificó a los 31, con el gol de Ezequiel Ávila a la salida de una jugada de lateral en la que el colombiano Cangá peinó y permtió su ingresó a sus espaldas. El zurdo mediocampista definió yendo al piso con un remate de pierna derecha y puso el 1 a 0 parcial.

A pesar de haber llegado al descanso en ventaja, el equipo neuquino desperdició la posibilidad de manejar los tiempos del partido con la victoria y a los dos minutos del complemento, en una jugada de pelota parada, Rafael Ríos le ganó a todos de cabeza y estampó el 1 a 1.

El local siguió en búsqueda de la victoria y logró darlo vuelta a los 22 con el cabezazo certero de Alejo Mainero, el primero de su cuenta personal porque apenas un minuto más tarde, a la jugada siguiente, el mismo delantero aprovechó al máximo el rechazo corto de Nicolás Di Bello. La pelota quedó en el punto penal y el goleador no falló. Dos mazazos consecutivos que profundizan el mal momento del representante neuquino.

Síntesis

Atenas de Río Cuarto 3: Matías Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Augusto Suarez, Agustín Galeazzi Góméz; Facundo Quiroga, Marcos Rivadero, Ignacio Castro, Franco Schiavoni; Emiliano Gómez; Alejo Mainero. DT: Gastón Leva.

Deportivo Rincón 1: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera, Estevez; Axel Oyola, Daniel Carrasco, Christian Correa, Ezequiel Ávila; Cristobal Valbuena, Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

Goles: PT 31 Ávila (DR). ST 2' Ríos (A), 22' y 23' Mainero (A).

Cambios: ST al inicio Juan Barrera por Galeazzi (A), 15’ Cristian Estigarribia por Ávila (DR), 23’ Jorge Rossi por Oyola (DR), Facundo Miguel por Correa (DR), 25' Martín Vera por Quiroga (A), 34' Isaías Guzmán por Gómez (A).

Árbitro: Luis Martínez.

La previa

Con plantel diezmado debido a los lesionados: el mendocino Juan Ignacio Achetoni, Juan Gabriel Albertinazzi, Daniel Díaz, Bruno Di Bello, quien aparentemente deberá ser operado por la rotura de menisco, y el emblema de la institución Héctor Rueda que se volvió a desgarrar, el armado del 11 ha sido realmente un rompecabezas. Por ese motivo, el entrenador Pablo Castro resolvió sumar a los defensores de la entidad Carlos Daniel Esteves y Ariel Axel Páez.

Para jugar ante El Albo, el elenco de Rincón de los Sauces, alistaría a Alejandro Sánchez en el arco; Nicoás Di Bello, Jonatan Fleitas, Rodrigo Herrera y el retornado Esteves. En la mitad de la cancha irán por primera vez como titulares, Cristóbal Valbuena de buena presentación y debut ante Cipolletti y Christián Correa otro canterano del club, junto al capitán Daniel Carrasco y por izquierda jugará haciendo la banda, Ezequiel Carlos Ávila, de media punta el cordobés Axel Iván Oyola y como único delantero, el colombiano Cristiám Cangá.

El cotejo que se jugará en el estadio 9 de Julio será arbitrado por una cuaterna del sur de Mendoza, que encabezará Luis Damian Martinez de la Liga de San Rafael, como juez principal, serán los asistentes Fernando Muñoz (Liga de General Alvear) y Jorge Cabrera (Liga de Malargüe) y como cuarto árbitro, Rodrigo Ariel Jara, también de la Liga de Malargue.

Desde las 18, el partido será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén Capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios y central informativa Jorge "El Vasco" Hernandorena y la operación técnica a cargo de José Ramón Paredes.

Será la quinta presentación de los neuquinos en el certamen, una victoria de local, dos empates como visitantes y la derrota ante Cipolletti el domingo pasado en el Elías Moisés Gómez.

Atenas llegará entonado por el primer triunfo que logró como visitante por 1 a 0 ante Costa Brava que le permitió quedar en zona de clasificación, de ahí la importancia de hacer valer la localía. En su última presentación como lpcal empató 0 a 0 con Huracán Las Heras.

El entrenador Gastón Leva no confirmó el equipo. Lo que si es que ya tiene a disposición al lateral Rafael Ríos, al marcador central Mauricio Mansilla y al extremo Martín Vera. Todos recuperados de las lesiones que le impidieron estar en los últimos partidos.