El Gobierno de la provincia del Neuquén consolidó para 2026 el programa de Becas Deportivas destinado a acompañar a deportistas de mediano y alto rendimiento, con el objetivo de fortalecer su desarrollo profesional y contribuir a cubrir los costos que implica la práctica deportiva de alto nivel. El programa demandará una inversión superior a los 250 millones de pesos.

Para ello, este lunes entregó las primeras 56 becas correspondientes a la convocatoria realizada durante marzo, en un acto presidido por el gobernador Rolando Figueroa. Así lo explicó en declaraciones a Radio y Televisión del Neuquén la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

Los deportistas neuquinos beneficiados en esta oportunidad practican 21 disciplinas, entre ellas atletismo, básquet, canotaje, ciclismo, esquí, gimnasia artística, handball, judo, natación, hockey, vóley, BMX, taekwondo, tiro con arco y deportes adaptados.

Codermatz destacó que la convocatoria fue abierta y sin cupos predeterminados por disciplina. “No hay una limitación en la cantidad de deportes ni en la cantidad de becas a otorgar. Durante marzo se realizaron las inscripciones y, a partir del análisis de la documentación presentada por las federaciones deportivas, se definió quiénes cumplían las condiciones”, señaló.

El proceso de postulación se realizó justamente a través de las federaciones deportivas de cada disciplina, responsables de presentar la documentación de los candidatos, y la selección final se basó en criterios objetivos vinculados al nivel competitivo y la proyección de cada deportista.

La ministra explicó también que quienes compiten en estos niveles deben afrontar numerosos gastos vinculados a su preparación y rendimiento, no solamente de asistencia a competencias o viajes, “sino también de suplementos, gimnasio, equipos médicos, nutricionistas, psicólogos y concentraciones, muchas veces fuera de la provincia o en el exterior”.

“Es por eso que se los acompaña con este tipo de herramientas. Y también acompañados por todo lo que rodea al deportista, porque a veces nos quedamos solamente con lo económico, pero el equipo de psicología, kinesiología y todo el acompañamiento profesional también forma parte de esta beca”, sostuvo.

Además del aporte económico, los beneficiarios acceden de manera gratuita a servicios de psicología, kinesiología, nutrición y evaluaciones físicas brindados por el equipo técnico de la Secretaría, lo que permite un abordaje integral del rendimiento deportivo.

Tres categorías de becas mensuales

El programa establece tres categorías de becas mensuales, según el nivel competitivo alcanzado por cada atleta. La Categoría A está destinada a deportistas que hayan participado o sido convocados a Juegos Olímpicos o Panamericanos, con una asignación de 500 mil pesos mensuales. La Categoría B comprende a quienes participan en competencias sudamericanas o mundiales, con un monto de 400 mil pesos por mes. Por último, la Categoría C está orientada a deportistas en proyección, convocados a concentraciones nacionales pero que aún no integran oficialmente selecciones, quienes recibirán 300 mil pesos mensuales.

Las becas se abonan durante los doce meses del año y buscan brindar previsibilidad económica a quienes sostienen exigentes rutinas de entrenamiento y competencia dentro y fuera del país.

A la vez, las becas deportivas son compatibles con las becas educativas Gregorio Álvarez, por lo que quienes cumplan los requisitos podrán acceder a ambos beneficios, fortaleciendo tanto su formación académica como su desarrollo deportivo.

“Por su trayectoria al frente de la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes, el gobernador Rolando Figueroa conoce muy bien la situación del deporte y de los deportistas neuquinos, y cómo debemos trabajar. Entonces nos alienta todo el tiempo seguir mejorando nuestros programas, todos son perfectibles y se van cambiando y mejorando”, finalizó la ministra.