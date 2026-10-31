Boca Juniors ya conoce el horario para uno de los partidos más importantes de la temporada. La Conmebol confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro se jugará el sábado 21 de noviembre, desde las 20 horas de Argentina. En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título continental. En territorio colombiano, el partido comenzará a las 18.

La modificación responde a las condiciones climáticas de Barranquilla. Inicialmente, el encuentro estaba programado para las 19 de Argentina, pero el organismo sudamericano decidió retrasar una hora el inicio para evitar las altas temperaturas que suelen registrarse en la ciudad.

La definición será a partido único y, en caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir el empate, definición por penales.

Boca buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, luego de los títulos obtenidos en 2004 y 2005. Del otro lado estará Atlético Mineiro, que intentará conseguir por primera vez este trofeo.

El equipo de Arruabarrena viene de dejar en el camino a O'Higgins (Chile), a quien lo superó en los playoffs por 4-3 en los penales, luego de igualar 1-1 en el global. Recoleta (Paraguay): lo goleó 3-1 en la ida y 4-0 en la revancha de octavos de final. San Pablo (Brasil): ganó 1-0 en la Bombonera y empató 1-1 en Brasil, para imponerse 2-1 en el global. Y Vasco da Gama (Brasil): cayó 1-0 en la ida, pero ganó 3-1 en el Maracaná y avanzó con un global de 3-2.

por su parte el Mineiro, se impuso a Red Bull Bragantino (Brasil): ganó 1-0 la ida y empató 2-2 la revancha. Global 3-2. Santos (Brasil): perdió 2-0 la ida, ganó 4-2 la vuelta y se impuso 3-1 en los penales. Montevideo City Torque (Uruguay): ganó 3-0 la ida y perdió 2-0 la revancha. Global 3-2.

De esta manera, el Xeneize ya tiene todos los detalles de la gran cita continental, en la que buscará volver a levantar un título internacional. El último fue la Recopa Sudamericana del 2008 ganada el 27 de agosto ante Arsenal de Sarandí.