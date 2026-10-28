Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán este miércoles desde las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por la primera semifinal de la Copa Argentina 2026. Dos equipos que llegan con pocas chances de avanzar a playoffs en el Torneo Clausura buscarán meterse en la Copa Libertadores 2027 buscando conquistar el certamen federal. El ganador esperará por el vencedor del cruce entre Boca y Banfield. El encuentro es televisado por TyC Sports.

El Decano, dirigido por Julio César Falcioni, llega después de vencer 1-0 a Tigre por el Clausura, y aunque sigue afuera de los octavos, quedó a dos puntos de Huracán, el último que se está metiendo a playoffs de la Zona B. En la Copa Argentina, arribó a las semifinales eliminando a Sportivo Barracas, Talleres, goleando a Independiente y dejando en el camino al último campeón Independiente Rivadavia por penales, tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

Del otro lado llega Platense, que viene de cortar ocho encuentros sin triunfos por el campeonato al derrotar 2-1 a Gimnasia de Mendoza, tendrá la oportunidad de meterse en su primera final de la Copa Argentina. El equipo de Martín Palermo avanzó tras superar a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan e Instituto (ambos por penales) y dar el golpe ante Estudiantes de La Plata con un tanto agónico de Nicolás Retamar.

Platense cortó ocho sin ganar en el Clausura y va por su primera final de Copa Argentina. (Foto: X @caplatense)

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.

Estadio: Padre Martearena, Salta.

Árbitro: Sebastián Zunino.