Austria y Jordania jugarán este miércoles desde las 1 (hora de la Argentina) en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA en la zona que también tiene a la Argentina y Argelia.

El combinado europeo se clasificó directamente a la Copa del Mundo y quiere comenzar el torneo con el pie derecho para acercarse a los 16avos de final. En su único amistoso previo al Mundial, le ganaron 1 a 0 a Túnez.

Jordania es uno de los seleccionados más débiles del Mundial y tendrá tres rivales muy difíciles, por lo que pasar de ronda sería una gesta histórica. Antes del debut, fue goleado 4 a 1 por Suiza y cayó 2 a 0 frente a Colombia.

Probables Formaciones

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.

Hora de Inicio: 01

TV: TyC Sports

Árbitro: Dahane Beida (MAU)

Estadio: Bahía de San Francisco