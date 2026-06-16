La larga espera terminó y finalmente la Selección Argentina hace su estreno en el Mundial 2026 ante Argelia desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y por la primera fecha del Grupo J. El duelo iniciará la defensa del título obtenido en Qatar, y pese a que Lionel Scaloni todavía no tiene el once definido, se sabe que Lionel Messi estará desde el inicio en la que será su sexta Copa del Mundo. El cotejo será transmisión de Mitre Patagonia FM 90.5.

De cara al duelo, la principal novedad es que Emiliano Martínez será el arquero titular. A pesar de las dudas por una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió estar en los amistosos previos, el Dibu fue confirmado por Scaloni en conferencia de prensa. No obstante, no todo está definido: el DT aún no se decidió por Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, mientras que también hay una pulseada en la zaga para ver si Lisandro Martínez o Cristian Romero son titulares al lado de Nicolás Otamendi.

Scaloni todavía tiene algunas dudas en el once para el debut ante Argelia. (Foto: X @Argentina)

Con Romero ya disponible tras la lesión ligamentaria que sufrió en Tottenham, la idea de Scaloni es que su acompañante fuera Lisandro Martínez, no obstante todavía se baraja que Licha sea transitoriamente el lateral izquierdo por la falta de Nicolás Tagliafico, en vez de Facundo Medina, que ocupó esa posición en el amistoso ante Islandia.

En el resto de la cancha ya el panorama es más claro: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán de la partida con Thiago Almada como cuarto volante, haciendo de enlace por momentos. Ya en la delantera, el capitán Messi está confirmado y su acompañante será Lautaro Martínez, que se mete ya que Julián Álvarez no tuvo ritmo de partido por su leve esgunice de tobillo. La Araña comenzaría, al igual que en 2022, desde el banco de sustitutos.

Luego de superar una sobrecarga e ingresar ante Islandia, Messi arrancará de titular. (Foto: X @Argentina)

De parte de Argelia, retorna a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia, ya que su última participación había sido en Brasil 2014. Los Zorros del Desierto llegan luego de aguarle la despedida del país a Países Bajos y golear a Bolivia en sus dos últimas presentaciones preparatorias. Con Riyad Mahrez entrado en años pero como principal figura, más futbolistas como Amine Gouiri, Mohamed Amoura e Ibrahim Maza en ofensiva, la selección africana buscará dar la gran sorpresa.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Youcef Atal, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai, Rayan Aït Nouri; Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki y Farès Chaïbi; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura DT: Vladimir Petkovic

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City).

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

El duelo será transmitido por Mitre Patagonia (FM 90.5) del Grupo Prima Multimedios desde las 21.