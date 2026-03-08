Cuando todavía no se acallan los ecos y repercusiones de la carrera del fin de semana en Viedma, en la capital de Río Negro. La Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) confirmó que el Autódromo Parque Provincia de Neuquén será el escenario de la tercera fecha del campeonato 2026 del Turismo de Carretera (TC)

La “máxima” llegará al trazado de Centenario entre el 27 y el 29 de marzo, luego de dos fechas que tuvieron por escenario a la Patagonia, Calafate en Santa Cruz en la apertura del calendario y en Viedma la segunda.

Desde la organización y para garantizar el acceso de los fanáticos y evitar aglomeraciones, la organización anunció el inicio de la preventa oficial a partir de este lunes 9 de marzo a las 12.

Los tickets podrán adquirirse de forma online a través de la plataforma ProTickets.com.ar o de manera presencial en el punto de venta habilitado en Neuquén capital.

Cuadro Tarifario (Valores de Preventa hasta el 26 de marzo)

Sector Valor Anticipada Valor en Puerta

Entradas Generales 45.000 pesos 55.000 pesos

Boxes 85.000 pesos 95.000 pesos

Estacionamiento (Autos/Pick-ups) 25.000 pesos

Estacionamiento (Pesados/Trailers) 50.000 pesos

Puntos de Venta y Horarios

Venta Online: www.protickets.com.ar

Venta Física: Ministro González 40, Neuquén capital

Martes a sábados: de 10 a 14 y de 19 a 23

Domingos: De 19 a 23

El circuito de Centenario, con una extensión de 4.380 metros, es reconocido por los pilotos como uno de los más técnicos del calendario. Su diseño permite maniobras de sobrepaso claras, lo que garantiza un espectáculo de alto impacto para las miles de personas que se darán cita en las bardas neuquinas. Además del TC, la fecha contará con la presencia del TC Pista y la Fórmula 2 Argentina, categorías teloneras que sirven de semillero para los futuros campeones.

Será la decimosexta ocasión que el TC se presente en Centenario. La primera vez fue en 2010. Luego de la presentación en 2011, la categoría volvió ininterrumpidamente entre 2013 y 2020. Luego de la pandemia, retornó en 2022, con continuidad hasta la actualidad. Cabe destacar que en 2019 se corrieron dos fechas, incluido el Gran Premio Coronación que consagró campeón a Agustín Canapino.

La presentación cuenta con el apoyo estratégico del Gobierno de la Provincia de Neuquén y el Banco Provincia de Neuquén (BPN), reafirmando el compromiso de la provincia con los acontecimientos deportivos de escala nacional, reza el parte oficial.