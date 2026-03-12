Un camión que circulaba por el kilómetro 982 de la Ruta Nacional 3 perdió el control y terminó despistando generando un operativo de asistencia en la zona. El hecho ocurrió durante este miércoles a unos 15 kilómetros de Viedma y no se registraron heridos de gravedad.

El vehículo de gran porte transitaba por el corredor nacional cuando sufrió un desperfecto mecánico que lo bloqueó y se desvió de la calzada, provocando la perdida del control y la salida de la ruta. La situación obligó a desplegar un operativo de prevención para ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes.

El rodado está vinculado a la estructura logística de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), en el contexto de la competencia del Turismo Carretera que se disputó el último domingo en el autódromo de Viedma.

El vehículo forma parte de la estructura logística que acompaña cada competencia del Turismo Carretera

Personal de la Policía de Río Negro y del Cuerpo de Seguridad Vial acudió rápidamente al lugar. Se realizaron maniobras para retirar el camión y restablecer la circulación normal en el sector. Las tareas continuarán durante este jueves. Los dos ocupantes recibieron atención médica preventiva, aunque no se constataron lesiones graves. Sin embargo, fueron trasladados al hospital Artémides Zatti. Uno de los ocupantes fue dado de alta y el otro quedó en observación.

Fuentes policiales señalaron que el camión habría perdido estabilidad por una maniobra brusca o un desperfecto mecánico. La investigación busca determinar las causas exactas del siniestro y evaluar las condiciones de seguridad del vehículo.