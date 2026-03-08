Se corrió la segunda fecha del Turismo Carretera en Viedma, Julián Santero tuvo un gran fin de semana y con un BMW se quedó con la victoria de punta a punta, tomándose revancha luego de la sanción en Calafate que lo dejó sin victoria. Ahora se viene Neuquén.

La Batalla de Viedma quedó en manos de Santero, que llegó con BMW para hacer historias en la primera temporada de la marcha en la máxima categoría del automovilismo argentino. En una carrera donde hubo cuatro relanzamientos, el mendocino tuvo restos para aguantar en primer turno a Caprado, y después a Lambiris.

El sábado se había quedado con la pole, el domingo con la primera serie y el uno en la largada, que defendió de punta a punta, en una carrera donde hubo una gran cantidad de accidentes y abandonos. El BMW se tomó revancha luego de Calafate, donde había ganado, pero después fue descalificado en los controles.

58 autos en pista hicieron, por momentos, una carrera accidentada

Segundo quedó Mauricio Lambiris, quien previo a la última neutralización en la vuelta 19, superó a Craparo, arrebatándole el lugar en el podio, ambos con un Ford Mustang.

Para los pilotos locales, fue una carrera complicada. El neuquino Juan Cruz Benvenuti tuvo un choque con Urcera en la largada, provocando roturas y abandono en su auto. En Boxes, dejó en duda su continuidad en la categoría “No tengo más ganas de venir” dijo, poniendo además en evidencia los problemas de presupuesto por roturas.

Por su parte, Urcera terminó en el puesto 15, compitiendo siempre en el lote del medio y retrocediendo dos puestos con relación a su lugar de partida.

El Turismo Carretera ahora llega a tierras neuquinas, donde disputará su próxima fecha en el autódromo de Centenario, el 28 y 29 de marzo.