La previa del cruce entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 dejó una postal inesperada que captó toda la atención en las tribunas de Miami. Mientras miles de fanáticos aguardaban el inicio del encuentro con clima de fiesta, quien terminó robándose las miradas fue Diego Cholo Simeone, que apareció relajado y de muy buen humor en uno de los palcos del estadio.

El entrenador de Atlético de Madrid fue enfocado por las cámaras oficiales mientras sonaba “La cumbia de los trapos”, una de las canciones más cantadas por los hinchas argentinos. Lejos de mostrarse serio o distante, el exfutbolista sorprendió al comenzar a bailar junto a sus hijos y acompañar el ritmo con una enorme sonrisa que rápidamente despertó la reacción del público.

La escena causó furor en redes sociales. Acostumbrados a ver a Simeone con un perfil intenso y competitivo cada vez que dirige desde el banco de suplentes, muchos usuarios destacaron esta faceta mucho más relajada y festiva. Los videos del momento comenzaron a circular de inmediato y se llenaron de comentarios celebrando los “pasos prohibidos” del DT argentino.

La presencia del técnico en el estadio no fue casual. Dentro del plantel de la Selección argentina se encuentra su hijo, Giuliano Simeone, quien forma parte de la lista elegida por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026. Aunque frente a Cabo Verde arrancó entre los suplentes, el delantero logró consolidarse como una pieza útil dentro de la rotación del equipo.

A lo largo del torneo, Giuliano Simeone respondió cada vez que tuvo minutos en cancha. Su despliegue físico, la presión constante y la intensidad para disputar cada pelota fueron aspectos valorados por el cuerpo técnico. Además, su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones ofensivas le permitió ganar terreno dentro de la consideración de Scaloni.

El episodio vivido en Miami también mostró un costado menos habitual del histórico DT de Atlético de Madrid. Durante años, Diego Simeone construyó una imagen ligada a la disciplina táctica, la exigencia y el carácter competitivo. Sin embargo, esta vez se dejó llevar por el ambiente festivo que rodeó a los hinchas argentinos en la previa del partido.

Los fanáticos presentes en el estadio celebraron el gesto del entrenador y muchos incluso comenzaron a cantar cuando lo vieron bailar desde el palco. Las cámaras repitieron varias veces la secuencia y el público respondió con aplausos y sonrisas, transformando el momento en una de las perlitas más comentadas de la jornada mundialista.

Como ocurre cada vez que Simeone aparece vinculado a la Selección argentina, volvió a instalarse la ilusión de verlo algún día como entrenador del combinado nacional. Con una carrera consolidada entre los técnicos más importantes del mundo y un fuerte sentido de pertenencia con la camiseta albiceleste, la imagen del “Cholo” disfrutando junto a los hinchas volvió a alimentar ese sueño entre muchos fanáticos.