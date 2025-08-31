En fotos: así es la casa en la que vive el Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid

El Cholo Simeone y Carla Pereyra encontraron en Madrid el espacio perfecto para consolidar su vida familiar. La pareja reside en una imponente mansión ubicada en La Finca, el barrio más codiciado de la capital española, donde conviven figuras del deporte, la música y el mundo empresarial. Lejos del ruido urbano, la propiedad combina lujo, modernidad y calidez, reflejando el estilo personal de sus dueños.

La vivienda fue completamente renovada y, según se supo, gran parte de la transformación estuvo en manos de Carla Pereyra. La modelo e influencer tomó las riendas de la decoración, compartiendo en varias oportunidades a través de sus redes sociales imágenes de los ambientes. “Siempre estoy cambiando cosas en mi casa y buscando cómo mejorarlas para darles luz y buena vibra a los espacios”, explicó en uno de sus posteos, dejando en claro su pasión por el interiorismo.

La estética elegida se apoya en tonos claros como el blanco, el beige y el crema, logrando una atmósfera serena y sofisticada. En el salón principal se destacan los sillones tapizados en off white, las cortinas livianas y las alfombras suaves, mientras que lámparas de diseño y detalles minimalistas terminan de darle personalidad a los espacios. La amplitud del lugar, con ventanales de piso a techo, permite que la luz natural sea la gran protagonista.

El Cholo Simeone también disfruta de este ambiente, que fue pensado como punto de encuentro familiar. Allí se ubica una amplia zona de estar, mientras que la cocina con isla central suma practicidad y estilo, convirtiéndose en otro de los espacios favoritos de la casa. El concepto de cada ambiente se diseñó para que la funcionalidad conviva con el confort, sin perder de vista la elegancia.

El exterior de la mansión es igual de impactante. Rodeada de un jardín privado, la residencia cuenta con una galería con sillones y un diseño paisajístico que acompaña la arquitectura con plantas seleccionadas al detalle. Es allí donde la pareja suele disfrutar de momentos de relax al aire libre, en un entorno verde y exclusivo.

Las habitaciones mantienen la misma línea estética: amplias, luminosas y con un estilo que prioriza la calma. La suite principal se distingue por su simpleza elegante, con textiles suaves, iluminación cálida y decoración minimalista que refuerza la idea de un hogar cómodo pero sofisticado.

“Me encanta la decoración, siempre estoy buscando mejorar los espacios, darles luz y buena vibra, y lograr esa armonía y calidez de hogar”, reiteró Carla Pereyra, quien dejó su impronta en cada rincón de la mansión. Su objetivo fue lograr que la residencia reflejara el estilo de vida que comparte con el entrenador: un equilibrio entre la vida familiar y la sofisticación.

De este modo, el Cholo Simeone y Carla Pereyra lograron construir un hogar que va más allá del lujo: una casa pensada para disfrutar con sus hijas, rodeados de comodidad, elegancia y privacidad, en una de las zonas más exclusivas de Madrid.