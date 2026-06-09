El Mundial 2026 empieza a tomar forma también desde las pantallas argentinas. Mientras crece la expectativa por ver nuevamente a la Selección Argentina en una Copa del Mundo, los canales y plataformas que transmitirán sus partidos ya tienen definidos a los equipos que estarán a cargo de los relatos, los comentarios y la cobertura desde el campo.

La presencia de la Selección Argentina volverá a concentrar una audiencia masiva, y cada señal apostó por nombres fuertes para acompañar ese recorrido. En Telefe, la voz principal será la de Pablo Giralt, uno de los relatores más identificados con los últimos ciclos de la Scaloneta y con una marca muy emocional para contar los partidos del equipo nacional.

Junto a Giralt estará Juan Pablo Varsky en los comentarios, aportando análisis y lectura táctica durante los encuentros. Además, Sofía Martínez tendrá a su cargo el trabajo desde el campo de juego, un rol clave para seguir de cerca lo que ocurra alrededor de los jugadores antes, durante y después de cada partido.

TyC Sports, por su parte, mantendrá una estructura muy reconocible para los hinchas argentinos. La señal deportiva tendrá a Hernán Feler en los relatos y a Ariel Senosiain en los comentarios, dos nombres asociados desde hace años a la cobertura de la Selección Argentina. En tanto, Gastón Edul estará en campo de juego y vestuarios, siguiendo la intimidad del equipo.

Otra de las señales que tendrá presencia mundialista será DSports, que irá con una combinación de relato, experiencia y peso histórico. Gustavo Kuffner será el encargado de relatar los encuentros, mientras que Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez estarán en los comentarios, sumando miradas distintas desde la cancha, la historia y el análisis futbolero.

El streaming también tendrá un lugar central en este Mundial 2026. Disney+ preparó dos alternativas fuertes para sus suscriptores: una con Mariano Closs y Diego Latorre, una dupla de enorme recorrido en transmisiones internacionales, y otra con Sebastián Vignolo junto a Gustavo López, también muy instalados entre los fanáticos del fútbol.

De esta manera, el recorrido de la Selección Argentina podrá seguirse con distintas voces y estilos según cada pantalla. Entre televisión abierta, cable y plataformas digitales, el Mundial 2026 ya empezó a jugarse en la previa, con una disputa silenciosa por quién contará cada emoción del equipo campeón del mundo.