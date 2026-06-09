La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está a dos días de su inicio, y los escenarios tanto de Estados Unidos, Canadá y México, ya están listos de cara a la gran cita. Argentina visitará Kansas en el debut, y luego tendrá doble presentación en Dallas, ambos estadios utilizados habitualmente para Fútbol Americano.

Escenarios con gran capacidad de espectadores, pero con poca cultura futbolística. Más conocidos por grandes batallas de NFL, e incluso con campeones de Súper Bowl.

Arrowhead Stadium, con una capacidad de 79.451 espectadores

El Arrowhead Stadium será el escenario del debut argentino en la copa del mundo. Uno de los estadios emblemáticos de la NFL donde los Chiefs de Kansas juegan de local. Fue inaugura en 1972 y se encuentra a 13.679 kilómetros (8.5 millas) del centro de Kansas City.

El estadio cuenta con una capacidad de 79.451 espectadores, y la particularidad de tener un record Ginness, donde se registró una marca de la multitud más ruidosa en un evento deportivo al aire libre con 142,2 decibelios, donde los Chiefs se enfrentaron contra los Patriots en el 2014.

Posteriormente, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni viajará a Dallas para disputar los dos cotejos restantes en el AT&T Stadium, en primer turno con Austria y cerrará el Grupo con Jordania.

El imponente escenario es la sede de los Cowboys en la NFL, ubicado a 32 kilómetros centro de Dallas. Tiene techo retráctil y cuenta con una gran cantidad de pantallas: Cuatro colgantes a 90 pies sobre el campo, incluidas dos pantallas de 40 por 22 metros orientadas hacia las bandas y dos pantallas de 15,8 por 9 metros orientadas hacia las líneas de fondo.

Fue inaugurado en el 2005 y contará con una capacidad para 80 mil espectadores, aunque supo tener un record de asistencia de 105.121 personas. Además del campo de futbol Americano, supo tener otro tipos de eventos masivos como el juego de las estrellas de la NBA del 2010.

Argentina integra el Grupo J, donde debutará el martes 16 ante Argelia a las 22hs, luego será el turno de Austria el lunes 22 desde las 14hs, y cerrará el sábado 27 ante Jordania 23hs.

Arrowhead Stadium, con una capacidad de 79.451 espectadores