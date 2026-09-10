De manera extraoficial trascendió que Walter Samuel dejará de formar parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina por lo que la próxima fecha FIFA será la última con el especialista defensivo arriba de La Scaloneta.

El ex marcador cetral tendría decidido relanzar su propia carrera como entrenador y luego de haber acompañado el ciclo que incluyó el título del mundo en Qatar 2022, además de dos Copa América, una Finalissima y otra final del mundo emprenderá nuevos desafíos profesionales.

En el cuerpo técnico de La Scaloneta, Walter Samuel era el encargado de la parte defensiva del equipo.

Ante esto, los interrogantes en torno a la renovación del cuerpo técnico argentino son cada vez más grande, luego que el propio Scaloni haya confirmado que hasta diciembre cumplirá su contrato y “luego se verá”.

En qué están

Por eso, desde hace un par de semanas, la AFA activó el plan seducción para retener al seleccionador al frente del combinado mayor, ya con la baja de Lionel Messi confirmada y siguen las firmas con Nicipas Otamendi y podrían sumarse Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, entre otros.

Son días de mucha expectativa para terminar de conocer la primera lista de convocados post Mundial y del anuncio del capitán por alejarse, más allá de que exista la chance de un último partido a modo de homenaje en el país.

Scaloni sabe que al momento de regresar a la Argentina para concentrarse en el predio de la AFA, su renovación será el tema excluyente de la doble fecha FIFA por lo que se espera que ese sea el momento indicado para conocer su decisión final en torno al futuro.