La expectativa por conocer al nuevo ganador del Balón de Oro 2026 quedó atravesada por una polémica inesperada. A pocas horas de la ceremonia en Londres, la propia web vinculada al prestigioso galardón publicó tres artículos que anunciaban a diferentes futbolistas como vencedores: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El episodio se viralizó rápidamente y abrió una pregunta que sacudió la previa: ¿se filtró el resultado del premio o se trató de un error de publicación?

Los textos presentaban a cada uno de los candidatos como el mejor futbolista de la temporada 2025-26 y repasaban sus actuaciones para justificar el supuesto reconocimiento. El detalle que llamó la atención fue que no había un único ganador, sino tres versiones diferentes.

Yamal, Kane y Mbappé: los tres elegidos

En el primer lugar, la predicción ubica a Lamine Yamal. El talento del Barcelona vuelve a quedar en el centro de la escena, con su desequilibrio y su capacidad para marcar diferencias como argumentos para aspirar al reconocimiento individual más importante del fútbol.

Detrás aparece Harry Kane. El delantero inglés del Bayern Múnich se mete en la pelea gracias a su poder goleador y a la regularidad que lo sostiene entre los nombres destacados de la temporada.

El tercer escalón sería para Kylian Mbappé. La figura del Real Madrid completa la selección de Gemini, en una nómina que reúne a tres atacantes de enorme peso internacional.

El orden no es un resultado oficial, sino una proyección realizada por la inteligencia artificial y difundida por Bolavip. Sin embargo, alcanza para abrir el interrogante sobre cómo quedará finalmente la clasificación.

¿La inteligencia artificial podrá anticipar al ganador?

Cada edición del Balón de Oro alimenta las discusiones sobre el rendimiento individual, los títulos conseguidos y el peso de las actuaciones decisivas. En ese escenario, las herramientas de inteligencia artificial se suman a la conversación con sus propias estimaciones.

La predicción de Gemini pone a Yamal en lo más alto, con Kane y Mbappé como sus principales escoltas. Pero una cosa es elaborar un pronóstico y otra, muy distinta, acertar el resultado de una votación que define al ganador del premio.

La expectativa crecerá hasta el anuncio oficial en Londres. Allí se conocerá si la tecnología estuvo cerca de anticipar el desenlace o si la elección de los votantes rompe todos los cálculos.

Por ahora, la apuesta ya está hecha: Yamal, Kane y Mbappé son los tres nombres que la inteligencia artificial coloca en el podio del Balón de Oro 2026. La última palabra, como siempre, la tendrá la ceremonia.