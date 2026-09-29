Stephen Curry alcanzó una cifra inédita en la historia de la NBA. Gracias a la extensión de contrato por dos años y 116 millones de dólares que acordó con la franquicia de los Golden State Warriors, el base se convirtió en el primer jugador en superar los 600 millones de dólares en ganancias durante su carrera.

Según las cifras de Bobby Marks, periodista de la cadena internacional ESPN, Curry acumula aproximadamente 652 millones de dólares y se ubica por encima de Kevin Durant, quien aparece segundo con cerca de 598 millones. El podio lo completa LeBron James, con 592 millones, mientras que Kawhi Leonard, Paul George, Joel Embiid, Donovan Mitchell y James Harden también superan los 500 millones de dólares.

El nuevo vínculo mantendrá a Curry en Golden State hasta la temporada 2028-29, cuando tendrá 40 años. El acuerdo tiene un valor promedio de 58 millones de dólares por temporada e incluye una opción de jugador para el último año. Además, el base aceptó una cifra inferior a la que podía exigir, era elegible para un contrato máximo de dos años y 136 millones de dólares, pero acordó 116 millones, lo que le permite a la franquicia contar con aproximadamente 20 millones de dólares adicionales de flexibilidad.

La renovación también despejó cualquier duda sobre el futuro del máximo referente de los Warriors. Curry estaba entrando en el último año del contrato de 62.600.000 de dólares que había firmado en agosto de 2024 y el nuevo acuerdo llegó antes del inicio del campamento de entrenamiento. Golden State había manifestado públicamente su intención de mantenerlo durante toda su carrera y ahora el vínculo se extiende hasta lo que sería su vigésima temporada en la NBA.

Así anunció la renovación de su refefente la franquicia en redes sociales